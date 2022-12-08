【新景點速報】昂坪360推出全景纜車Crystal+   360度飽覽大嶼山美景

▲ 「全景纜車Crystal+」於12月8日舉行啟用儀式，獲多位主禮嘉賓主持啟用儀式。

隨著防疫措施的放寬，市民的外出活動亦見增加，昂坪360亦為香港旅遊業出一分力，將於12月10日推出全新的「全景纜車Crystal+」，車廂底部及車廂四面均採用全透明強化玻璃，纜車乘客可透過環迴360度的全景視野，飽覽港珠澳大橋、香港國際機場及天壇大佛等景色。

首批「全景纜車Crystal+」共有7部車廂，於12月10日正式投入服務，每部車廂載客量上限為10人（載重量為750公斤），昂坪360方面相信此為全球同類型擁有玻璃車身和車底的纜車中，車廂內空間面積最大的纜車。

「全景纜車Crystal+」車廂四面及底部均採用全透明強化玻璃製成，並採用環保設計，車頂安裝太陽能板，供電予車廂照明裝置和公共廣播系統，而玻璃表層貼上防紫外光遮光貼，以減低太陽直接照射車廂。

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在「全景纜車Crystal+」內的視野景觀超過8成，高於原有的水晶車廂，乘客可以環迴360度的全景視野飽覽港珠澳大橋、香港國際機場及天壇大佛等景色時格外晶瑩剔透，視野更為清晰。

新纜車由意大利和法國的纜車專家主理，並由昂坪360的工程團隊全程與德國獨立專家共同監督，整個研究至生產過程共花逾2年。整體車廂由法國纜車製造商Sigma設計及製造，完全符合歐盟標準；Sigma亦已根據歐洲聯盟執行委員會(EC)的要求，讓「全景纜車Crystal+」通過必要的安全測試，並獲得相關纜車認證。車廂抵港後再次進行相關測試，報告及細節已交往有關政府部門檢視及審批，結果全部符合安全標準。

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昂坪360的「全景纜車Crystal+」於12月8日在昂坪市集舉行啟用儀式，超過百名嘉賓出席，其中，主禮嘉賓包括文化體育及旅遊局局長楊潤雄、立法會議員姚柏良、旅遊事務專員沈鳳君、機電工程署署長彭耀雄、香港旅遊業議會主席徐王美倫、香港旅遊發展局總幹事程鼎一、昂坪360主席楊美珍，及昂坪360董事總經理劉偉明。

昂坪360主席楊美珍致歡迎辭時，昂坪360在疫情陰霾下，克服外圍多變的營商環境及挑戰，推出了多項針對本地市場的營銷及推廣活動。隨著入境檢疫安排逐漸放寬，她有信心昂坪360將繼續提供優質服務給香港市民及環球賓客，而「全景纜車Crystal+」料可為香港旅遊業出一分力。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄在啟用儀式致辭表示，昂坪360持續優化設施推動香港的旅遊業發展，不時推出各式各樣的優惠吸引本地旅客，更推出全新「全景纜車」，為旅客到訪香港作好準備，更為政府致力優化本地旅遊資源的工作出一分力。

昂坪360董事總經理劉偉明在啟用儀式上表示：「『全景纜車Crystal+』是昂坪360近年著力發展的重點項目，旨在為賓客提供更優質的纜車體驗。新車廂相信是全球同類型車廂中擁有最大車廂空間的纜車，有助增加香港於國際旅遊市場的吸引力，長遠可吸引更多旅客到港旅遊。」

此外，昂坪360亦與香港盲人輔導會合作，推出全新纜車口述影像服務，沿途播放口述的纜車資料與綺麗風景，再配合自然環境的聲音，讓視障或有需要人士可以藉着聆聽的方式更全面體驗昂坪纜車之旅。

「全景纜車Crystal+」於12月10日起提供服務，12月9日或之前訂購預售門票，可享低至65折的早鳥優惠，以235元購買來回纜車門票一張（成人原價為360元），門票包括一程「全景纜車Crystal+」車廂及一程標準車廂。

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記者：殷鳳萍