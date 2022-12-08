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【退學潮】名間名校退學人數續破百　王錦輝中學退學率增至13%

社會 18:26 2022/12/08

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熱門 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

多間學校周年報告最新披露退學率持續超過1成。（資料圖片）

港人移民潮下，傳統名校退學率持續。據多間名校周年報告披露，學生流失率已連續兩年超過1成，香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學（中學部）上學年112人退學，退學率按年升0.7個百分點至約13.3%，聖保羅男女中學及聖若瑟書院等傳統名校退學率雖稍為回落，但全年退學人數推算仍然破百，有學校列明學生退學原因多數是赴海外升學，即並非留港轉校插班。

各校近日陸續上載2021/22學年周年報告，TOPick統計多間直資、津貼名校升學率仍然偏高，其中沙田直資名校、香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學（中學部）報告披露，上學年多達112人退學，推算佔全校884人的13.3%，較前一學年（2020/21學年）的12.6%，微升0.7個百分點；學期中僅取錄14名插班生，即全年淨流失98人。

另一直資名女校德望學校（中學部）退學率由2020/21學年13.1%高峰，2021/22學年回落至10.8%，推算全年125人退學。中西區傳統名校聖若瑟書院則由12.7%，減至11.6%，推算約107人退學；直資「IB搖籃」聖保羅男女中學報告披露退學人數，由114人按年回落至102人，推算退學率8.75%。

部分官立名校退學率亦見上升，較高的是港島東區名校庇理羅士女子中學，按報告中的棒形圖目測退學率由約7.2%，增至約8%，估計涉及60人退學。中西區官校英皇書院全校退學率3.7%，按年微升0.4個百分點，中一、二退學率較高，分別為5.2%及5.3%。

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記者：馮琪雅

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