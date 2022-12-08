【學校動態】心光盲人院暨學校辦慈善籌款活動　設多項視障體驗推廣傷健共融

▲ 心光盲人院暨學校於12月4日舉行了《心光慈善 Fun Fun Day》。

戴特製眼鏡畫畫、大玩乒乓球及地壺球，還有黑暗體驗、點字及手杖介紹等多項活動，以上皆是心光盲人院暨學校日前舉行的《心光慈善 Fun Fun Day》中的活動，當天籌款活動圓滿結束，亦希望持續提高大眾對視障人士的關注，促進社會共融。

▲ 陳凱韻（甘比）擔任活動的主禮嘉賓，戴特製眼鏡畫畫。（圖片提供︰心光盲人院暨學校）

心光盲人院暨學校創立逾一世紀

心光盲人院暨學校（下稱心光）於1897年創立，創立超過一世紀，屬非牟利機構，一直為視障兒童、青年人及年老視障人士提供教育、復康、就業訓練及寄宿服務。在12月4日舉辦了《心光慈善Fun Fun Day》，籌款活動以「擁抱挑戰．創造美好明天」為主題，當日活動在心光學校舉行，典禮由一眾嘉賓製作一幅心形合併畫揭開序幕，各人戴上特製視障眼鏡完成該次任務，從而提高對視障人士的同理心。

最新影片︰

甘比︰心光的服務很偉大

康復諮詢委員主席馮伯欣讚賞心光為視障人士提供多元化且出色的服務，提及是次活動除了為心光籌款之外，更是推廣傷健共融。而華人置業集團行政總裁兼執行董事陳凱韻（甘比）亦擔任活動的主禮嘉賓，她亦希望有更多人認識和支持心光。陳凱韻提到近來接觸過一位6歲的特殊幼兒，知道心光將為這孩子提供服務，她感到很高興，明白到家長要照顧一個有特別需要的孩子是很辛苦的，有感心光的服務很偉大。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

當天校友及學生有表演，包括三人分別用二胡、鋼琴及小提琴合奏，還有心光學校合唱團演出、由花式跳繩得獎者帶領校友的花式跳繩表演。

表演之外，當天有很多視障體驗活動，有動有靜，包括乒乓球及地壺球、黑暗體驗、點字及手杖介紹及體驗等，節目豐富。

▲ 小朋友認識視障人士日常生活中所用的用品。（圖片提供︰心光盲人院暨學校）

《心光慈善 Fun Fun Day》籌款活動能順利舉行，有賴嘉賓、多間學校，商業機構及友好出席，心光鳴謝劉鑾雄慈善基金 、東日物流(香港)有限公司、 CIBC 、香港沙田獅子會及沙田青年獅子會 、KT Concep。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰顏紫燕