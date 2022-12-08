【叱咤樂壇】Lolly Talk直擊香港大學　用美食雷達搜尋大學最流行快餐

叱咤903 DJ將聯同一眾歌手化身「流行數據師」走訪不同的地方去收集「流行數據」，進行「呢度流行」數據調查。

是次登場是Lolly Talk的成員黃敏蕎（阿妹）、吳倩怡（Sinnie），以及903dJ阿酸與歪歪，4人齊化身「流行數據師」到訪香港大學，向同學們調查「呢度最流行嘅快餐」，阿妹訪問前更霸氣揚言表示沒有東西能逃得出她的美食雷達。



阿妹與Sinnie表示她們對於流行的定義是「去到邊都會見到佢」，阿妹憶述自己在求學階段時最流行的快餐美食是雞脾，她更形容當年上學一到小息，同學們就會衝往小賣部買雞脾的畫面猶如「動物大遷徙」。

而Sinnie則表示自己讀大學時身邊的同學很愛吃鹽酥雞，原來她的大學校園內有一間社企餐廳以鹽酥雞馳名！期間，二人連同阿酸與歪歪走進港大校園，了解現今大學生喜歡哪種類型的快餐。



這回4人發現，港大有一間西餐廳深受同學歡迎，不少同學表示校內最流行的快餐，就是該西餐廳的薯蓉和卡邦尼意粉。

同學還指出那間西餐廳出餐夠快，又能夠遙距下單，對於常要趕堂的同學來說十分方便。

經過4人調查後的結果，港大排名第一的流行快餐毫無懸念是同學們推介的西餐廳。隨即，眾人馬上到餐廳試食，更輪流跟美食打卡拍照留念，調查外，4人其實無法抵抗美食誘惑，亦對同學推介的美食十分滿意！

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