【失眠救星】冬日助你極速入眠　美軍極速睡眠法2分鐘成功助眠率96%

▲ 美軍極速睡眠法，2分鐘內入睡成功率達96%。

天氣寒冷，最想在舒服而溫暖的環境下極速入睡。但都市人生活繁忙，精神長期緊張，容易影響睡眠質素。有外國媒體就曾公開一個二戰時期，由美軍研發的輔助睡眠方法，睡眠成功率可達96%，長期受失眠困擾的人士，不妨可嘗試一下。

據《鏡報》引述《Relax and Win: Championship Performance》一書提到，由於在第二次世界大戰期間，精神壓力巨大，美軍為了讓士兵不要因為過份疲勞而出錯，研發了一套極速睡眠法，以下為4個步驟：

1. 放鬆你的面部肌肉，包括下顎、舌頭、眼周肌肉

2. 放鬆肩膀，然後放鬆上臂和下臂

3. 呼氣，保持胸口放鬆

4. 放鬆大腿和小腿

以上步驟需要進行約1分至1分半鐘，盡量清空思緒。然後便可以幻想以下3種畫面中的其中一種：

你正躺在平靜湖面上的獨木舟，頭上只有一片藍天。

在漆黑的房間裡，舒服地躺在黑色天鵝絨造成的吊床。

不斷在10秒內重複說「不要想、不要想、不要想」。

此睡眠法聲稱經6星期練習，成功率可達96%。但人人體質不同，倘若仍然無效，便建議最好聆聽自己身體的聲音，選擇使用最適合自己的方法。

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責任編輯：羅嘉欣