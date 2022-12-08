【聖誕2022】屯門Jumptopia期間限定充氣遊樂場　5大巨型城堡彈床必玩4.5米高長滑梯

▲ 屯門黃金海岸舉行Jumptopia期間限定充氣遊樂場。（有關機構提供）

新加坡最大型兒童室內遊樂場Kiztopia，在沙田新城市廣場Play Park開幕近兩個月後，已經大受香港家長歡迎。而Kiztopia旗下主打戶外活動的Jumptopia，即日起至翌年1月31日於香港黃金海岸酒店廣場舉行「Jumptopia Holiday Village 度假樂園」，佔地12,000呎的遊樂場齊集5座巨型充氣城堡，及以海王星為主題的吸晴波波，小朋友一定樂而忘返！

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「Jumptopia Holiday Village 度假樂園」是香港首個以Kiztopia 8大原創卡通角色為主題的戶外充氣城堡嘉年華，5座巨型充氣城堡包括4.5米高（約兩層樓）的巨型充氣滑梯，小朋友可從高處滑下感受極速快感，並迎向多項極具挑戰性的障礙物。而以工程師小象Eli為主題的海王星波波池，小朋友可體驗在外太空中「暢泳」的感覺。

▲ 5大主題充氣彈跳城堡。（有關機構提供）

其餘3個分別為Bell’s Bakery Shop烘焙小天地、Drago's Adventure Land叢林大冒險及Mark's Space Station奇妙太空站，各有特色主題及遊戲元素，可多方面訓練孩子肌肉發展及手腳協調能力。

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除了巨型彈跳城堡，場內還有「Kiztopia Friends Arena 遊戲競技場」，小朋友可以在各個迷你游戲中挑戰自我，包括足球、套圈圈、高爾夫球、射標靶及搖搖床可以好好Chill一下。

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即日起可在Kiztopia香港官網和Klook網上平台預訂單次入場或全日通行證2款門票，有親子同行（1大1小）及家庭套票（2大1小）兩款選擇。想玩盡聖誕新年長假期的Kizzos更可預訂香港黃金海岸酒店的「Kiztopia歡欣躍動住宿計劃」，每晚由$1,430起 （連加一服務費後$1,573起），住宿套票於Klook平台及酒店官網同步發售。

▲ 聯乘香港黃金海岸酒店打造Kiztopia原創卡通角色主題客房。（有關機構提供）

Jumptopia Holiday Village 度假樂園

日期︰即日至2023年1月31日

時間︰10am-5:15pm（每天共6節)

地點︰香港黃金海岸酒店廣場

門票（一小時單次入場）︰

周一至五︰親子同行（1大1小）$138、家庭套票（2大1小）$208、額外一名小朋友/成人$80

周六日及公眾假期︰親子同行（1大1小）$188、家庭套票（2大1小）$278、額外一名小朋友/青少年/成人$100

全日通行證（1天內無限暢玩）︰

周一至五︰親子同行（1大1小）$248、家庭套票（2大1小）$368、額外一名小朋友/成人$130

周六日、公眾假期︰親子同行（1大1小）$338、家庭套票（2大1小）$508、額外一名小朋友/青少年/成人$180

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責任編輯︰林綺玲