【傑出學者】9位大學學者獲頒裘槎基金會獎項　最多獲500萬獎金

▲ （左起）中大楊英洋、科大Berthold Jäck、 中大陳衍佐、中大李泉、主禮嘉賓麥德華、理大王鑽開、港大唐晉堯、港大黃明欣及科大李贊恒。（基金會提供）

裘槎基金會今日（12月8 日）舉行頒獎禮，向共9名學者頒發2022年「裘槎麥德華前瞻科研大獎」、2022及2023年「裘槎優秀科研者獎」。其中港大及中大各有3人獲獎，科大有兩位學者獲獎，港大則有1人。

獲獎學者是經多位國際權威科學家嚴格評審各候選人的科研工作後選出。兩人獲頒「裘槎麥德華前瞻科研大獎2022」，各可獲港幣500萬。其中科大物理系助理教授Berthold Jäck，他主要研究新型量子材料的製造和表徵，可進高能效電子設備和新型量子計算機的發展；中大理學院地球系統科學課程助理教授陳衍佐則研究地震學和火山學，他於軸海山設置多部海底地震儀和水聽器，透過分析地球物理數據集，研究海底火山結構，以及地震和火山活動的物理機制。

「裘槎優秀科研者獎」得主可獲的資助上限為港幣約300萬，其中2022年度4名得主分別是港大工程學院機械工程系教授黃明欣、港大理學院化學系副教授唐晉堯、科大物理系教授李贊恒及及中大理學院化學系教授楊英洋。2023年3名得主則為中大理學院物理系教授李泉、港大李嘉誠醫學院生物醫學學院副教授馬桂宜及理大機械工程學系教授王鑽開。

▲ 裘槎麥德華前瞻科研大獎2022得主與主禮嘉賓麥德華合照。（基金會提供）

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責任編輯：黃悅晴