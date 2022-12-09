【傑出學者】中大學者於海底火山放地震儀收集數據　盼助提高偵測火山爆發能力

▲ 陳衍佐獲得「裘槎麥德華前瞻科研大獎2022」。（陳國峰攝）

天災何時發生難以準確估計，為提高偵測火山爆發的能力，中大地球系統科學課程助理教授陳衍佐與美國大學合作，於東北太平洋的海底火山軸海山附近設置多部海底地震儀和水聽器，觀察海底火山並了解其物理活動，希望掌握更多有關火山爆發前的活動。

今年共有9名學者獲裘槎基金會獲頒獎項，其中兩人獲得「裘槎麥德華前瞻科研大獎」，獲得500萬資助。地球物理學家陳衍佐是其中一名得獎者，他專注研究地震學和火山學。獲得獎項後，他於今年9月帶同3位學生進行實地研究，於海底火山軸海山附近放罝15台地震儀至1.5公里深海底收集有關地震波數據。

他指出，地球上逾7成火山活動均發生於海底，故監測海底地質活動對研究火山活動的物理機制非常重要。他稱，海底火山軸海山的結構簡單，近6至7年來曾發生高達10萬的地震，加上距離陸地不太遠，十分適合用作研究。

團隊將於2023年9月回到當地收回地震儀，並解讀數據，同時再重新放置一批儀器至海底。陳衍佐解釋，透過收集地震波的數據可了解海底火山活動，配合團隊於美國阿拉斯加的火山研究，結合其餘相關的公開數據，期望可更清楚火山的結構及物理機制，日後可更準確預測火山噴發，以適時採取災害應變措施。

陳衍佐來自馬來西亞，因喜愛實地研究，加上家鄉附近有很多火山及地震活動，一直對相關研究很感興趣。他於美國讀書及進行研究約10年，於兩年多前來到中大任職。他說，當時見到中大正在招聘與其專業領域相關的助理教授，考慮到香港離家較近，實地來港後亦覺得中大的科研環境不錯，與其熟習的模式類似；而中大給予學者學術自由，研究有興趣的方向，亦有很多途徑申請研究資金，故決定來港發展。

雖然香港較少發生地震，附近亦沒有活火山，但陳衍佐指，相關研究很多時倚賴網上的公開數據，而國際間亦時常有交流及研討會等，即使本港本身較少學者從事相關研究，但對他來說影響不大。

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記者：黃悅晴