【培育人才】工程師學會中小學推STEM活動　明年初辦巡迴展覽盼為業界吸新血

▲ 卜國明（中）認為，本港將有大量基建及新鐵路將要規劃，做工程師將前途無可限量。（陳國峰攝）

本港近年出現移民潮，不少專業界別出現人手流失的情況。工程師學會會長卜國明稱，工程界亦面對中層人手不夠，但認為情況已穩定下來，現階段要做到「開源節流」，一方面加深市民及學生對工程師的認識，將舉辦「工程師周」及與中小學合作，激發學生對工程的興趣；亦同時要透過精簡審批、活用創新技術等提高工程效率。

卜國明稱，學會未有具體數字統計業界流失多少工程師，形容情況並非十分嚴重，亦預計將來不會出現持續流失，但認為現要加大力度，吸引更多人入行。他指出，本港日後將有很多工程項目，如北部都會區、明日大嶼等，大量基建及新鐵路將要規劃，「入行係前途無可限量。我哋需要更多人才，但今天嚟講好似已經唔係好足夠。」

▲ 工程師學會會長卜國明。(陳國峰攝)

卜國明認為，目前要開始「開源節流」。「開源」是指吸引更多新血入行，「節流」方面則是考慮精簡設計及施工階段的審批流程，提升工程效率。他稱，學會目前正積極推廣工程師的工作，包括於中小學推行「一校一工程師」計劃，為學校配對一名工程師，雙方可以共同組織STEM活動，希望激起學生對工程的興趣。另外，學會以往曾撰寫不少教材放於網站上，涉及有趣的工程知識，期望 日後與教育局合作，更有系統及有效地發放予學校。

卜國明又說，不少市民對工程師認識不深，例如誤以為工程師僅要修橋起路，但實際上工程師可細分為21個專業界別，涉及生物醫學、能源、環境、材料等範疇。為加深市民對工程師的認識，學會正籌劃於明年舉辦「工程師周」，將由明年2月起在多個地點舉行巡迴展覽，亦會在西九文化區舉行嘉年華，由行內公司介紹不同工程知識，希望學生及公眾都可增加認識，以吸引更多人就讀工程學科。

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記者：黃悅晴