【THE FIRST SLAM DUNK】與Coach Fui鬥波射籃　参加快閃贏電影神秘禮物【內附詳情】

12月6日起於旺角銀行中心登場的《THE FIRST SLAM DUNK》巨型廣告牌搶眼非常，以五位主角大頭為設計，是該片在香港首個大型電影宣傳品，為電影在明年1月12日於本地上映造勢，據悉之後其他宣傳品及活動將陸續登場。

與籃球教練較量

而作為漫畫《男兒當入樽》粉絲、知名籃球教練Coash Fui （劇集《季前賽》籃球指導）趁著《THE FIRST SLAM DUNK》上映之際，將於本周末進行快閃籃球挑戰。

參加者有機會贏電影神秘禮物外，快閃當日Coach Fui會落場同大家較勁，即場入隊同大家比賽！不想鬥波也可與其他波友測試下自己投球準繩度，當然不少得Coach Fui在場邊同大家分享入球貼士。

無論任何年齡同人士都可以即場入隊及參加，就有機會觀看《THE FIRST SLAM DUNK》啦!!mark 實以下時間地點，Coach Fui 快閃現身！為《THE FIRST SLAM DUNK》1月12日香港上映預熱。

時間地點如下：

12月10日（六）

5-7PM │荔枝角公園籃球場

8-10PM│花墟籃球場

12月11日 （日）

3-6 PM│維園籃球場

5大主角實體海報

此外，由即日起，於百老匯院線MOViE MOViE Cityplaza（太古城）、英皇戲院iSQUARE及康城、嘉禾院線the sky及stagE、mcl院線CINEMAS PLUS+ 荷里活戲院（即日至11日）及德福戲院（12月12日起展示）、Cinema City朗豪坊戲院更放置5大主角實體海報讓影迷粉絲打卡！

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