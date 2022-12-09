【神童升大學】13歲神童稱已適應港大生活　計劃主修計算機科學研究人工智能

▲ 13歲的劉鴻志本學年獲港大取錄入讀工程學院。（陳國峰攝）

現年13歲的「神童」劉鴻志本學年獲港大取錄，入讀工程學院。回想大學首學期的生活，劉鴻志稱一開始不習慣大學上課的時間表，後來漸漸適應，更會把握課餘時間自學其熱愛的數學。他稱對人工智能發展十分感興趣，計劃主修計算機科學。

劉鴻志於2020年入讀香港青年協會李兆基書院，中一後跳級至中三，並於今年憑2A*1A的國際進階程度普通教育證書（International A -LEVEL）成績，以非聯招形式入讀港大工程學院。劉鴻志說，自小已熱愛數學及電腦科學，會好奇電腦的運作原理，例如如何接收指令等。他曾試過於網上自學砌電腦的技巧，憶述到父母知其喜歡電腦科學，曾向他展示有關人工智能的新聞報道，自此勾起他的興趣。他打算主修計算機科學，但暫未考慮未來就業方向。

年紀輕輕就升讀大學，劉鴻志說，開學前曾從不同渠道了解大學生活的面貌，故覺得讀大學與想像中分別不大，不過與中學生活則有很大差異。他舉例，最不習慣上大學後有很多「空餘時間」，提到中學時按固定的時間表上課，但大學就可以自行選課，時間編排亦較有彈性，「突然多咗好多時間」。不過經過首學期，目前已適應大學生活。

▲ 劉鴻志計劃主修計算機科學。(陳國峰攝)

他分享到，習慣上學時坐在最前排，亦會積極參與課堂活動。劉鴻志希望現階段以學業為重，除了成為港大工程學會的會員外，未有參加太多課外活動；因為熱歡數學及電腦科學，課後時間會自學有關數學、人工智能等的知識。

其中學校長連鎮邦說，劉鴻志升讀大學後，曾有於港大任教的辦學團體理事主動接觸校方，願意成為劉的導師，為他提供所需的協助。連鎮邦稱，近日了解到兩人間中有見面，導師反映劉同學適應情況良好。連鎮邦又提到，校方有每年邀請畢業生回校分享大學生活的傳統，亦已邀請劉鴻志在明年開學日回校參與開學禮，「都係一個傳承意味。」

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記者：黃悅晴