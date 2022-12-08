【人大換屆】省級政協委員聯誼會舉行見面會　41名候選人出席

▲ 港區省級政協委員聯誼會今日舉行見面會，其中41名候選人出席。（馮漢柱攝）

全國人大代表換屆選舉下周四投票，港區省級政協委員聯誼會今日舉行見面會，其中41名候選人出席，除了繼續有多名候選人強調是基層出身，部分候選人發言時亦刻意觸及台灣。

台灣出生的全國政協委員凌友詩，過去曾以「台灣女孩」自居，「轉跑道」參選人大的她，今日在見面會上繼續談及台灣，強調自己很了解台灣，希望推動兩岸和平、祖國統一。

除了她之外，民建聯進出口界議員黄英豪發言時，亦談及要發展好香港，為台灣將來統一作示範作用；經民聯選委界議員梁美芬亦提到，過去曾帶領100名內地法律學院院長訪問台灣；她的黨友、工業界（第二）議員吳永嘉，在台上大數自己參與的公職、服務時，亦有談及對台工作。

近年選舉強調要「五光十色」，除了傳統商界、精英外，亦要包括基層。自去年底立法會選舉開始，部分候選人都會刻意重提過去的基層背景。

在今日的見面會上亦出現類似情況，例如由政協「轉跑道」的民建聯主席李慧琼，談及自己是公屋長大；眼科醫生、選委界立法會議員林順潮亦表示，自己住過木屋、徒置區，故成長後有志服務有需要人士，包括曾推動在內地進行100萬個免費白內障手術。

另外，不少爭取連任人大、由政協委員「轉跑道」的候選人，就選擇主打擔任人大、政協的表現，過去提案數目和被採納的程度，變相成為了關鍵職效指標（KPI）。

例如，爭取連任的陳曼琪重提在2019年曾提出，在香港宣傳《憲法》和《基本法》，當年被列為「百大提案」。同樣競逐連任的李引泉亦表示，自己曾提出超過10條提案，獲內地各級政府採納。

今場見面會共有41名候選人出席，當中29人為省級政協委員聯誼會會員，唯一未有出席的候選人，為黑龍江省政協港區委員鄭國杰。

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記者：胡偉明