【JUPAS】教育及體育課程成聯招十大搶手課程　中大運動科學42人爭1位

▲ 據聯招首輪申請數字，中文大學健康與體育運動科學課程平均42人爭1學額。

大學聯招辦法（JUPAS）首輪申請昨日（7日）截止，據多間資助大學提供申請數據顯示，十大競爭激烈課程以教育及體育課程為主，以中文大學健康與體育運動科學課程平均42人爭1學額，稱冠全港。

據7間資助大學今日向本報提供聯招首輪申請數字，以首三志願（Band A）計算，十大競爭激烈課程學額都是相對較少，其中3個課程涉及體育，競爭最激烈的中大健康與體育運動科學課程只設17學額，有721人報讀，另一體育課程是教育大學體育教育課程，987人競爭28個學額，平均35人爭一位；連同該課程合計有5個上榜課程都是教育課程，以教大中國歷史教育課程競爭較搶手，平均39人爭1位。

此外，浸會大學兩個傳理學課程包括「遊戲設計與動畫主修」及「電影主修 - 電影電視專修」亦有上榜，分別平均36人及32人爭1位。

最多人報讀的是中大工商管理學士綜合課程，有2,258人報讀；香港大學護理學學士及護理學學士菁英領袖培育專修組別，亦有1,834人報讀；科技大學工程學則有1,400人報讀。

城大未有提供聯招申請數字，指報讀人數與去年相若，僅披露城大獸醫學平均7.8人爭1位，以30個學額推算約234人放在首三志願。

學校推薦直接錄取計劃第二年推行，部分大學公布較熱門課程，包括理大時裝、設計學及職業治療學；嶺南大學中文、工商管理，以及經濟；城大則指計劃申請數目按年增加近一半。

自資課程方面，都會大學的持續旅遊及款待管理競爭較激烈，平均11人爭1位。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅