【碳中和】貿發局於會展舉辦國際環保博覽　吸引各地逾220家展商參展

▲ （左起）法蘭克福展覽（香港）有限公司副總經理張菁、香港貿易發展局副總裁張淑芬，及香港特別行政區政府環境保護署副署長陸嘉健主持記者會。（貿發局圖片）

貿發局、環境及生態局、法蘭克福展覽（香港）有限合作舉辦2022國際環保博覽，以線上線下融合模式策展。環球展商、業界人士和買家除可於下周一至六（14日至17日）在會展參與實體展外，亦可透過「商對易」智能配對平台，進行線上洽商至12月24日。

實體展最後一天（12月17日）為公眾日，免費開放予公眾人士入場，鼓勵市民參與環保活動，實踐環保生活。

貿發局預計博覽吸引逾220家來自9個國家及地區的參展商，包括中國内地、新加坡、法國、德國和瑞典等地展商。其中日本展團以歷來最大陣容參與，將展出創新環保科技及產品。

香港貿發局副總裁張淑芬表示，環保產業是一個極具增長潛力的行業，對經濟持續發展扮演重要角色。不少國家及地區已經制訂綠色及可持續發展政策。是次博覽旨在促成不同國家地區及行業於環保領域上的交流合作，協助業界把握綠色商機，同心協力推動實現碳中和目標。

今年日本展團，將帶來38家展商，參展商之一的豐田集團，將展示氫能等潔淨及再生能源的技術。

今年博覽設有9大專區，焦點展區包括「綠色運輸」、「廢物處理及循環經濟」以及「初創專區」等。「綠色運輸」專區將展示最新的電動車和充電設施，包括威馳騰的單層氫能巴士，以及中集安瑞科的氫能生產同儲存技術。

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責任編輯：陳梓蔚