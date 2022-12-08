【掃黃行動】疑向賣淫集團女主腦「通水」助逃補　一名男警被捕將停職

▲ 涉事的賣淫集團女主腦（中）。（警方提供）

警方上月底搗破一個賣淫集團，在尖沙咀5間酒店拘捕17名女子，惟集團主腦當日疑接獲通報，趕在突擊行動前離開而未有被捕，警方其後於上周六(3日)才成功拘捕該名女主腦。警方昨日(7日)拘捕一名男警，懷疑他在行動中通風報信。消息指，該名警員駐守尖沙嘴分區，懷疑曾接受免費性交易，將會停職候查。

警方指，經過深入調查，昨日在牛頭角以「涉嫌協助及教唆、慫使及促致非法入境者未得入境事務處處長授權而留在香港」，拘捕一名46歲本地男子，為警務人員，西九龍總區重案組現正跟進調查，該名被捕男子稍後將會被停職。警方重申非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。

西九龍總區上月28日搗破一個跨境賣淫集團，在尖沙咀5間酒店拘捕15名妓女及2名集團成員，包括日本及俄羅斯籍的「高鐘妹」，惟女主腦黃疑接獲通知，在拘捕行動前離開。經連日追緝，警方上周六晚在灣仔區一酒店將該名女主腦拘捕，檢獲15萬元現金、數部手提電話、2張不同名稱及已被報失的香港身份證及一張台灣身份證，涉嫌「控制他人而目的在於使他與人非法性交或賣淫」、「使用他人身份證」及「未得入境處處長授權而留在香港」共3宗罪，被扣留調查。

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責任編輯：蘇文軒