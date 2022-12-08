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【強制檢測】40處納強檢　涉青衣盈翠半島、粉嶺綠悠軒、大角咀港灣豪庭等【附名單】

社會 23:01 2022/12/08

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熱門 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

40處納強檢，涉青衣盈翠半島、粉嶺綠悠軒、大角咀港灣豪庭等

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於12月2日至12月8日期間，曾身處40個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在12月9日或12月10日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

  • 牛池灣彩虹邨紫薇樓
  • 沙田新田圍邨欣圍樓
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  • 觀塘順天邨天韻樓
  • 沙田水泉澳邨欣泉樓
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  • 青衣盈翠半島11座
  • 樂富德強苑德華閣
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  • 紅磡碧麗花園2座
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  • 大埔策誠軒U座
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  • 大埔東昌街6-16號東昌閣
  • 沙田愉景花園C座
  • 上水上水名都巴黎閣
  • 鰂魚涌南豐新邨4座
  • 鰂魚涌太古城海星閣
  • 九龍塘百樂園B座
  • 將軍澳海翩滙2座
  • 九龍灣德福花園B2座
  • 筲箕灣望隆街2號銀河廣場
  • 牛頭角定業街19號仁寧大廈
  • 屯門叠茵庭6座
  • 沙田愉田苑愉瑞閣
  • 荃灣綠楊新邨E座
  • 荃灣荃景花園8座
  • 粉嶺綠悠軒4座
  • 大圍碧田街2號美柏苑
  • 沙田駿洋邨駿湖樓
  • 沙田瀝源邨華豐樓
  • 葵涌安蔭邨盛蔭樓
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記者：鄧凱文

 

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