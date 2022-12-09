【非法聚賭】元朗冚賭檔拘11人 　3男跳天井逃走受傷

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元朗打擊非法賭博行動，其中3名男子跌落天井被困，其後獲救送院治理。

元朗警區特別職務隊人員根據線報及經調查後，昨晚（8日）突擊搜查元朗安寧路一個住宅單位，搗破一個懷疑非法百家樂賭檔，拘捕共11人。行動中，警員拘捕一名63歲本地男子，涉嫌經營賭博場所。單位內7名本地男子及3名本地女子，年齡介乎24至61歲，則涉嫌在賭博場所內賭博被捕。共檢獲兩張百家樂枱、三十六副撲克牌、十八張椅子及約三萬元賭款。

行動期間，其中3名本地男子，年齡介乎50至60歲，懷疑從上址單位跳下至大廈天井企圖逃走，但受困於大廈天井。消防到場並救出該3名男子，當中2名男子分別頭和腳受傷，清醒被送往博愛醫院治理。



警方重申，根據香港法例第148章《賭博條例》，管理賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。

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責任編輯：余思嵐