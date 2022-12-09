  • 19°C
香港時間 : 20221209日 (週五) 10:25
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【非法聚賭】元朗冚賭檔拘11人 　3男跳天井逃走受傷

社會 09:24 2022/12/09

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

(資料圖片)

元朗打擊非法賭博行動，其中3名男子跌落天井被困，其後獲救送院治理。

元朗警區特別職務隊人員根據線報及經調查後，昨晚（8日）突擊搜查元朗安寧路一個住宅單位，搗破一個懷疑非法百家樂賭檔，拘捕共11人。行動中，警員拘捕一名63歲本地男子，涉嫌經營賭博場所。單位內7名本地男子及3名本地女子，年齡介乎24至61歲，則涉嫌在賭博場所內賭博被捕。共檢獲兩張百家樂枱、三十六副撲克牌、十八張椅子及約三萬元賭款。

行動期間，其中3名本地男子，年齡介乎50至60歲，懷疑從上址單位跳下至大廈天井企圖逃走，但受困於大廈天井。消防到場並救出該3名男子，當中2名男子分別頭和腳受傷，清醒被送往博愛醫院治理。

警方重申，根據香港法例第148章《賭博條例》，管理賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【刑事毀壞】太古城唐宮閣玻璃門被淋紅油　疑涉錢債糾紛
今日 09:06
【刑事毀壞】太古城唐宮閣玻璃門被淋紅油　疑涉錢債糾紛
【新冠肺炎】同住家人確診　勞福局局長孫玉菡家居檢疫
今日 09:13
【新冠肺炎】同住家人確診　勞福局局長孫玉菡家居檢疫

你可能感興趣

【刑事毀壞】太古城唐宮閣玻璃門被淋紅油　疑涉錢債糾紛
今日 09:06
【刑事毀壞】太古城唐宮閣玻璃門被淋紅油　疑涉錢債糾紛
【新冠肺炎】同住家人確診　勞福局局長孫玉菡家居檢疫
今日 09:13
【新冠肺炎】同住家人確診　勞福局局長孫玉菡家居檢疫
非法賭博 博愛醫院 香港 元朗

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【施明入院】李家鼎力證大仔非爆料人　李泳漢隔空回應豪仔句句有骨
10:28 2022/12/08
【施明入院】李家鼎力證大仔非爆料人　李泳漢隔空回應豪仔句句有骨
【初戀CEO】港女返工重遇分手8年初戀男友 驚悉昔日學長搖身一變公司CEO
12:03 2022/12/08
【初戀CEO】港女返工重遇分手8年初戀男友 驚悉昔日學長搖身一變公司CEO
【香港小姐】53歲陳淑蘭「進化」與大美人撞樣　蘭子曾為變靚打美容針險送命
13:36 2022/12/08
【香港小姐】53歲陳淑蘭「進化」與大美人撞樣　蘭子曾為變靚打美容針險送命