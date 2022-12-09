【躺平族】父母開公司擁最貴地段物業　月光族女想躺平等分身家：為何要努力

▲ 月光族女兒想躺平，等父母分身家。

有謂「成功靠父幹」，若子女知道將來可獲得父母財產，還會努力嗎？有台女近日在網上討論區發文指，父母年薪逾千萬台幣（約254萬港元），而且樓價最高地段的物業，因此她不想努力，每月都是月光族，甚至要問父母拎錢，「家裡已經有錢了，我為甚麼要努力，想躺平」，其想法引來大批網民熱論。

台女在「Dcard」發文指，父母開事務所，年薪高達上千萬台幣，他們還在台北大安區有物業，大安區是目前台灣樓價最高的地段之一。父母說希望仔女努力生活，在他們離世後才會分得遺產，兩兄妹會留一樣的錢。

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哥哥目前在事務所上班，事主則在其他地方，月入4、5萬台幣（約1萬至1.2萬港元），不過她每月都是「月光族」，有時甚至會花超過月薪，只得向家裡拿錢。直至近來她想買車，但家人不幫忙，她開始萌生存錢的念頭，但卻一點努力的動力都沒有，

覺得家裡已經有錢了，我為何要努力，想躺平。而且生錯年代，怎麽努力都不會比家裡有錢。

文章引起網民熱論，不少網民都提醒事主要有危機意識，認為父母的錢不等於她的錢，她卻已把錢當成囊中物；亦有人認為，大部分人都在60歲後才有機會繼承遺產，建議她先規劃好自己的人生。點擊睇更多網民留言：

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責任編輯︰王明芳