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【李啟言傷勢】阿Mo秘密轉往私院接受新療法　護理員全天候貼身照顧

娛樂 10:11 2022/12/09

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希望阿MO早日度康復。

人氣男團MIRROR今年7月舉行紅館演唱會時發生嚴重意外，當中受到重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫，外界一直十分關注其情況。

出事至今，阿Mo父母及女友So Ching經常到醫院陪伴他左右度過漫長的康復之路，而So Ching亦不時在網上鼓勵男友，帖文中都能看到她對阿Mo有多深。

【李啟言傷勢】阿Mo託So Ching代寫字表心聲　李啟言接受中醫療程

阿Mo轉往私家醫院接受新療法

據知，為了令阿Mo有更貼身的照顧，原本於公立醫院接受治療的他，日前已秘密轉往港島區私家醫院，並安排日夜間的護理員全天時候貼身照顧，以及接受多項新的醫學療程。

不過由公立醫院轉往私家醫院，醫療費亦相當龐大，加上轉院過程亦有一定的困難，即使有少困難，但其家人認為最重要阿Mo得到最佳照顧。

阿Mo轉院後，其家人亦與新的醫護團隊溝通，並接受新的中醫療法，望他對整體康復有所幫助。

阿Mo轉往私家醫院。

積極接受復康療程

而且，阿Mo亦十分積極接受復康療程，每日來回輪椅及床2至3次，早晚清潔口腔，並按着醫生指示的吞嚥方法進食。

雖然這些看似看似簡單的動作，但對阿Mo而言絕不容易，每次都要花很大氣力與時間，單從輪椅轉到床上睡覺便要花35分鐘，過程需要極大的毅力。

難怪早前其父親李盛林牧師上載一張相，是阿Mo叫女友蘇芷睛（So Ching）代為寫在白板的自勉：「I Can do all things in HIM that strengthen me」。

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大眾關注情況

其實阿Mo出事至今，廣大市民都很關注他的情況，除了集氣送祝福，其一眾舞者朋友又為他舉辦生日應援，讓大家可到地寫打氣句子，然後貼到牆上為阿Mo送祝福。

而MIRROR演唱會的主辦方MakerVille的老闆李澤楷，今年9月曾發聲明指將以個人名義向其家人提供1,000萬元的經濟支持，但Mo父以「為時過早」為由婉拒。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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