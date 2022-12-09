【放寬防疫】可否參考內地不再查核疫苗通　李夏茵指疫情仍上升不是首選放寬措施

▲ (陳永康攝)

香港近日確診數字回升至破萬宗，但政府宣布進一步放寬防疫措施，包括12月9日起縮短確診者及密切接觸者的隔離檢疫時間至5日，另外入境人士的快測要求亦有會縮減。醫務衞生局副局長李夏茵今日（9日）表示，放寬安排的主要考慮是科學數字，本港的主流病毒株Omicron BA.5佔整體個案約7成，因此有空間可以調整防疫措施。

李夏茵接受電台訪問時指，確診者無論是否已接種新冠疫苗，患者在染疫後發病時間都差不多，因此在確診後第4及第5日做快測，連續兩日陰性可結束檢疫期，同時已減低傳播風險。根據數據，有93%密切接觸者都可以在5日內辨識得到，因此提早結束檢疫期是穩妥安排。

另外被問到內地放寬防疫措施，包括不再查核健康碼等，香港是否可以參考。她則強調每個地方都有自己不同的壓力點，醫療系統承受能力、社會層面上的壓力，瓶頸在哪，本港都不同，每個地方防疫屏障也不同，所以直接比較，看法會不全面及不中肯，但是贊成別人的防疫政策，本港也可以參考。現時疫情還在向上升階段，這刻要放寬並不是本港首選，不過疫情再放緩，有空間再調整。

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記者：余思嵐