【食用安全】媽媽水洗生雞肉染沙門氏菌　致幼兒嚴重感染痾出血

▲ 婦人水洗生雞肉惹沙門氏菌，專家揭正確處理方法。

食材處理不當往往都暗藏風險。台灣一名婦人烹飪時，用水沖洗生雞肉及蔬果，致生雞肉的沙門氏菌濺到蔬果上，孩子進食後嚴重被感染，出現腹瀉甚至痾出血，情況嚴重。

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台灣林口長庚醫院臨床毒物科譚敦慈醫生於節目《醫師好辣》上分享病例，稱一位小童因進食了被沙門氏菌所污染的食物而入院。小童的感染情況嚴重，不僅出現腹瀉，而且更嚴重至「痾出血」。

小童的感染源至其媽媽於當天煮食時，把生雞肉及其他蔬果一同用水沖洗。因生熟之分而令生雞肉於沖洗過程之中把沙門氏菌感染了蔬果之中，進食蔬果時並不會進行加熱烹調，令小童感染了沙門氏菌。

譚醫生續分享正確的處理方法指，民眾若購買了鮮肉時，應回家後馬上將其進行分裝，減少細菌滋生，然後再把需烹飪的部份清洗。

清洗時需留意切忌以沖水的形式清洗鮮肉，因鮮肉上的細菌會隨著水的噴濺而隨之令其他食物亦沾上細菌。正確的方法該為以容器蓄水再把鮮肉放進內，大大減少了水花四濺的機會。

醫生更提醒，家中處理食材時務必生熟食物分開處理。首先是清洗水果；然後是蔬菜；最後才是生肉。而且若以烹煮雞肉為例，不要待水沸騰時才加入，因肉是屬蛋白質類，而蛋白質遇熱則會凝固，導致肉中的血水「鎖」於其中，影響味道。因熱水能殺滅沙門氏菌，故醫生建議若是先把鮮肉加熱再清洗的話亦能減少沙門氏菌的感染風險。

雞隻不可食用部位

牛津大學化學博士陳耀寬曾在台灣節目《健康2.0》上指出，雞皮、雞內臟、雞屁股等3個部位盡量不要食用，不然對身體造成不良影響。

陳博士指出，雞皮的膽固醇較高，而且藥劑容易殘留在皮上，不宜多吃。不少人愛吃的雞內臟，例如雞腎及雞肝等，則內藏很多代謝化學物質，進食過量會對身體產生不良反應。常被指「最毒」的雞屁股，囤積大量脂肪，並暗藏病毒和病菌，容易引發中毒。

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責任編輯：羅嘉欣