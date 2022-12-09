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【TVB主播】與劉培基敍舊葉雅媛近照曝光　首代新聞女神風采不減當年

娛樂 10:35 2022/12/09

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著名時裝及形象設計師劉培基在昨晚（12月8日）於個人IG上載與好友敍舊的照片，當中有黃淑儀、黃錦燊等，當中包括TVB首位新聞女主播葉雅媛。

雖然當年不流行把女主播追捧為「新聞女神」，不過在80年代香港，葉雅媛可說是最受市民大眾熟悉兼喜愛的主播之一。

從相中所見， 現年62歲的葉雅媛保養得宜，外表比真實年齡年輕，而且風采不減當年，散發充滿氣質知性美。

中文大學新聞系畢業的葉雅媛，在學時任TVB當實習記者，畢業後順利成章入TVB工作，更成為香港新聞報道中首位的女性主播。憑著出眾美貌及專業表現，於1980年代成最當紅的新聞主播之一。

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首代新聞女神

有指，當年追葉雅媛的狂蜂浪蝶數之不盡，更有痴心男觀眾手持花束接收工求愛，她唯有躲在採訪者內、在同事掩護下離開電視台，所以她是首位女性主播外，更堪稱香港首位新聞女神。

後來，葉雅媛於一次採訪認識著名建築師徐憲輝，由此結緣，後來結婚並誕下一子一女。而在1995年轉職有線的葉雅媛，最後於1999年決定辭退主播職務，專心照顧家庭。

可是在2012年傳出葉雅媛離婚消息，有指因為丈夫搭上一名上海女子發展婚外情。雖然結婚近30年，但葉雅媛絕不啞忍，決定離婚展開新生活。

據知子女已長大投身社會工作，葉雅媛一身輕可以有自己私人生活空間，但無意復出幕前，而利用時間慈善事務。

撰文 : TOPick柴犬出動

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