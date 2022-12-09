【童樂居案】24歲前職員涉虐9幼童囚15個月　官斥欺負幼童行為可恥

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「童樂居」虐兒案至今已有34名前職員被起訴，其中5人早前已認罪及被判監。其中24歲前幼兒工作員早前否認9項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪，為首名不認罪受審的被告，涉於1個月內襲擊9名1歲至2歲幼童，早前於九龍城裁判法院經審訊後，今（9日）被裁定全部罪成。裁判官裁決時指，被告多次提及行為是為了讓幼童休息，屬美化其劣行，又指被告的辯解屬自欺欺人。裁判官判刑時指，被告砌詞狡辯，恃自己年長20多歲而欺負幼童，行為可恥，就各項控罪將被告判監15個月。

被告李慧雯（24歲）被控於2021年11月19日、26日及30日、12月10日及20日，在童樂居涉及故意襲擊、虐待或忽略1歲男童G、K、R、AK、2歲男童J、1歲女童AA及3名不知名兒童。

裁判官裁決時指，由於缺乏案例支持，合法改錯的辯護理由並不能成立。裁判官裁定被告的證供不可信，指被告稱幼兒不明白口頭指令，故需接觸幼童傳遞指令，惟被告提及曾與幼童傾談事件，反映被告證供矛盾。裁判官又指，即使被告需接觸幼童傳遞指令，亦不需要觸碰幼童頭部。

裁判官指出，被告所述與閉路電視片段大相逕庭，被告襲擊男童AK、G、R，以及不知及兒童時有「拉弓」動作，力度猛烈。被告又曾以大Lego積木襲擊女童AA，使其身體晃動，而男童J右臉遭被告拍打後，亦狀甚痛楚。裁判官續指，被告將另1名不知名兒童扔到地上時，是先放右手，再放左手，當中沒有「甩手」的可能性。

裁判官認為，被告多次提及其作為為了讓幼童休息，是美化其劣行，指被告的辯解屬自欺欺人，被告並非單純的過分粗魯。裁判官指，涉案幼童正處於揣摩階段，仍未能站穩，撞傷機會高，如此顯淺的道理，曾接受幼兒教育的被告沒有理由不理解，遂裁定被告全數罪成。

代表律師求情時指，被告為了理想而放棄薪酬較高的幼稚園教師工作轉投童樂居，被告已在事件中得到重大教訓，相信被告今生已不能再從事幼兒工作。代表律師又指，各涉案幼童受苦楚的時間較短，被告亦有悔意，冀裁判官考慮以社會服務令處理本案。

裁判官判刑時指，被告的惡行已記錄在閉路電視，無所遁形，被告的解釋屬砌詞狡辯，故未能接納被告有悔意。裁判官又指，童樂居內的幼童均是因家庭問題而被轉介至此，其中1名涉案幼童更因被遺棄而來到童樂居，惟被告卻在此環境下，恃自己年長20多歲來欺負幼童，行為可恥，遂就各項控罪將被告判監15個月，同期執行。

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記者：梁錦麟