【兩性關係】癌末夫騙離婚與捐肝者結婚　妻驚悉捐贈者身份怒提告

▲ 肝癌夫騙妻離婚加快換肝流程，妻後驚悉捐贈者「真身」怒告丈夫。

面對摯親生命安全，不少人亦會盡一己之力幫助。台灣一名男子罹患肝癌末期，他向妻子稱已有肝臟捐贈者，藉稱若對方是配偶，可加快換肝流程。不虞有詐的妻子救夫心切，同意離婚請求，但隨後驚悉捐贈者竟是以往曾被揭發的小三，怒而提訴。

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綜合台媒報導，2022年3月，一名肝癌末期患者向妻子建議「假離婚換肝計劃」。他指出，他已有合適的肝臟移植的人選，但是，礙於程序上問題，若他與捐贈者為配偶的關係便能加快安排移植手術的速度。故他各妻子提出「假離婚」的計劃，並會與捐贈者「假結婚」。然而當手術完成後，他便會與妻子重新結婚。

當時救夫心切的妻子答應了丈夫的請求，「假離婚」當天更邀請了家人和朋友到離婚事務所作見證。

可是隨後妻子便驚覺被騙，因為她發現丈夫口中的「捐贈者」原是一直在界入他們婚姻的周姓女子。得知捐贈者身份的妻子自知丈夫只是以加快換肝流程為由，借此與別的女子結婚。大怒的妻子向當地法院提告，申請離婚無效。

妻子於庭上表示，當初她會同意丈夫離婚的請求只因為了他換肝。而且當時丈夫更指手術完結後隨後會再與她結婚，故她離婚的本意並非結束婚姻，並不乎合離婚是雙方亦同意結束關係的準則，所以申請離婚無效。而丈夫則於庭上否認，並指妻子應提出「假離婚」的證據。

最終法官接納妻子的說法，並指妻子離婚的本意是為「救夫」，而非使丈夫能與周姓女子再婚。當時到離婚事務所見證的家人和朋友亦有出庭作證證明妻子的說法屬實，故法官最後判決二人的離婚無效。

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責任編輯：羅嘉欣