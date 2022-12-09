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【違例泊車】警九龍打擊違例交通　單日發近3,700告票

社會 11:07 2022/12/09

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熱門 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

油尖警區聯同西九龍總區交通部打擊區內違例泊車。(警方提供)

東九龍總區交通部及各警區昨日（8日）在區內多個交通黑點採取打擊違例泊車的執法行動，行動期間共發出1,993張定額罰款通知書，當中多次票控39輛違例汽車，並拖走4部違例停泊的車輛。

警方執法行動特別針對雙行泊車、在限制區及巴士站違例上落客或貨物、停車等候過久、非法進入黃格或黃條過路處並造成阻塞等違法行為。

另外油尖警區聯同西九龍總區交通部昨日打擊區內違例泊車黑點，共發出1,671張定額罰款通知書、5張交通傳票及拖走27輛對交通造成嚴重阻塞的車輛。今年1月至11月期間，油尖警區共發出206,479張定額罰款通知書及攝錄到8,024宗司機違例事項，希望駕駛者藉此改善可能引致交通意外的不良行為。

警方呼籲駕駛人士遵守交通規則，切勿因一時之便違例停泊車輛。

(警方提供)

(警方提供)

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責任編輯：余思嵐

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