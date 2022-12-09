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【樂壇天后】Celine Dion自揭患罕見病　坦言治療「僵硬人症候群」過程：很困難

娛樂 11:45 2022/12/09

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希望Celine Dion平安無事。

加拿大天后莎蓮迪安（Celine Dion）日前在社交網發布影片宣布患上罕見病「僵硬人症候群」（Stiff-person syndrome），透露此病每百萬人中僅約一人得病，帖文一出後，令不少粉絲非常擔心。

【樂壇天后】Celine Dion驚傳病況轉差取消個唱　消息指因持續性肌肉痙攣沒法下床　

Celine Dion自揭患罕見病。

自揭患罕見病 巡唱延期

在片中，她神情悲傷地表示長時間受健康問題困擾：「對我來說面對這些挑戰與交代所有我經歷的事情，是很艱難。最近被診斷患上一個非常罕見的神經系統疾病，叫僵硬人症候群，每一百萬人中約有一人患上。」

Celine Dion無奈續指：「我們還在了解這個病，但現在知道這是我之前一直痙攣的原因。很不幸地，痙攣情況影響我日常生活的每一環，有時間令我難以走路，與無法令我像以前般運用聲帶唱歌。有一隊很好的醫生幫助我，每天都接受運動藥治療師的治療，重新建立自己力量與表演的能力。但承認，過程很困難。」

加拿大廣播公司（CBC）12月8日稱，根據Celine Dion的網站，Courage世界巡迴演唱會於2023年夏季舉行的其中8場已取消，另外數場原定於2023年春季舉行的場次，會改在2024年舉行。

最新影片推介：王詠珩專訪

徵狀不輕

「僵硬人症候群」是罕見的中樞神經系統疾病，病人的主要病徵為軀幹及近端肢體僵硬、緊縮，尤其是腹部與下背部的肌肉。

據知除了肌肉僵硬，突然的運動，聲音，觸覺刺激或情緒激動會引起陣發性肌肉痙攣疼痛，身體肌肉也變得僵硬，觸感硬如鐵皮。

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身體問題一直成焦點

其實Celine Dion去年曾透露她健康出現問題，被嚴重與持續的肌肉痙攣困擾，演唱會需要延期。有知情者透露，莎蓮的肌肉痙攣可能是因為她過度操練與節食所致，當時更有傳她健康問題非常嚴重，可以自己落床、活動或者行路，體重更暴跌至95磅。

事後莎蓮的姐姐Claudette有受訪時表示莎蓮未有如傳聞中嚴重，精神仍不錯。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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