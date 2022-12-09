【聖誕節2022】派對必備15間外賣到會大合集　最平人均$97起限時83折優惠【內附訂購連結】

▲ 14間聖誕外賣到會大合集。（圖片由klook提供）

聖誕節將至，當然要有聖誕Party！今日TOPick推介14間聖誕派對外賣到會服務的餐廳結大家，讓大家可以做足準備在家中與朋友親友賀聖誕，當中更有優惠低至83折優惠，及享免運費！

1.丸十

▲ （圖片由餐廳提供）

丸十推出賣聖誕派對盛盒，包括3款不同的配搭，如吉列雜錦拼盤，丸十卷物盛合，多達 51件的壽司。除了供應固定款式的派對盛合，還有自選壽司盛合（$298/28件），可以自選12件卷物如炸蝦卷或加州卷（2選1），蟹柳卷、胡瓜卷、新香卷、玉 子卷（4 選 1），自選壽司 16 件，想將和食滋味升級，可以另外加$14享用大鮪魚腩、加$12享用中鮪魚腩、加$11享用海膽、另加$10享用三文魚籽。

12月20日前預訂及支付全數即可享9折早鳥優惠。

2.到會家 Cateraway

▲ （圖片由klook提供）

到會家提供多元化的到會美食服務，單點美食逾70多款，當中包括西式、中式、泰式、日 式美食，讓你大嘆異國風情的多國美食。限時85折優惠，15-20人聖誕派對套餐人均只需$97起，自選13款菜式：新鮮沙律、滋味小食、熱盤及主菜、有營蔬菜、必食甜品：只需HK$1945（原價：HK$2288）。

限時85折早鳥優惠至12月12日。

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3.Food Expression星馬

▲ （圖片由klook提供）

餐廳馬以泰式及星馬美食為主，！如新加坡喇沙、招牌藥膳、肉骨茶煲、胡椒豬肚雞煲等，享受星馬正宗美食！15-18人 Party星馬美食到會套餐人均只需$127起，包括自選小食、主食、粉麵飯類、沙律/蔬菜、甜品：只需HK$2281（原價：

HK$2684）。

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4.友利冰室X勿當奴

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友利冰室X勿當奴推出6-8⼈到會套餐，可自選2款主菜，如素威靈頓配蜜椒汁、發腐乳西式烤羊架、雙斧頭豬配黑醋蘋果蓉、慢煮八小時炭火燒辣春雞配芝士醬一隻、豬肋骨等等。自選1款菜或沙律或小食，如煙三文魚沙律、意大利煙肉沙律、芝士煙肉焗大啡菇六件等等。自選2款焗飯或意粉包括芝士焗肉醬意粉、鮮茄焗美國穀飼豬扒飯、葡汁雞皇焗飯、烤菠蘿肉鬆雞肉炒飯等等。以及自選2款小食。

價錢：HK$1,200起，平均HK$150/位

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5.到會小伙伴

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到會小伙伴提供多元化的到會外賣服務，套餐美食份量度身定制，單點美食逾80 多款，迎合不同人的口味及喜好！8-10人超值聖誕Party到會套餐人均$153起，9道美饌佳餚：韓式柚子醬燒、豬仔骨伴薯角、迷你芝心魚豆腐、和風鰻魚雜 錦炒飯、自選主菜熱盤及粉麵飯：只需 HK$1530（原價：HK$1700）。

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6.Master Kama

▲ （圖片由kkday提供）

Master Kama推出美食到會外賣餐飲服務，提供沙律、派對小食、主菜、甜品等多款主題菜單。套餐包括3-4 人免運費素食套餐，內有蘆筍蕃茄雞脾菇墨西哥卷、迷你未來牛肉漢堡、香草牛油燴雜菜、牛肝菌意大利飯及沙律等。另外亦有3-4 人免運費套餐，一口煙肉荔枝卷、蜜汁烤雞翼、迷你夏威夷漢堡、日式肉骨腸、香草芝士蕃茄肉丸炒意大利粉及BBQ 原條豬肋骨等。另設多人份量的選擇。

價錢：HK$480 ，平均 HK$120/位起

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7.Bistro Bistro Catering

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Bistro Bistro Catering提供逾100多款的多國佳餚，當中10-12人的聖誕節套餐人均只需$164起，包括7款菜式：小食拼盤、烤西班牙伊比利亞黑毛豬腩卷切片、海鮮蕃茄意大利粉：只需HK$1976（原價：HK$2260）。

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8.半唐番到會 Mr.Mix

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半唐番到會 Mr.Mix 提供各類派對到會套餐，包括中西、Fusion菜等待，多元化的美食迎合不同人的口味及喜好，10人星級聖誕狂歡到會套餐有8款美食，包括聖誕雞肉迷你漢堡包、聖誕小食分享拼盤、芝士焗肉醬意大利粉、聖誕甜品拼盤：只需HK$2269（原價：HK$2268）。

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9.婆婆珈琲屋

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婆婆珈琲屋提供派對到會美食，設有4-16 人套餐，美食包括聖誕野莓烤雞、慢煮意式無骨羊腿、烤藍帶芝士豚肉卷、抹茶巴斯克芝士蛋糕等等。4-6 人套餐HKD$1,388 起，平均 HK$232/位起。

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10.Running Pig

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派對到會都可以吃韓燒，Running Pig提供一系列惹味已烤韓式烤肉到會套餐，聖誕惹味韓式燒肉 8-9人到會套餐，包括涼菜、已烤燒肉、韓式料 理、小食、飯類、沙律，附送配料及甜品，只需 HK$1988（原價：HK$2388）。當中韓式「2隻恐龍去野餐」烤肉套餐，包括：小食拼盤 X 烤肉 X 飯捲連飲品及甜品：只需 HK$454（原價：HK$558）。

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11.FEAST

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FEAST 主打一系列星馬泰菜外賣，到會套餐可供4-30人享用，熱門菜式包括沙嗲串 (雞及豬)、招牌嫩滑海南雞 (無骨)、泰式豬手、馬沙文咖喱牛肋條及菠蘿雞粒肉鬆炒飯等等。

價錢：HK$1,137 起，平均 HK$189.5/位起

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12.花千壽

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另一間提供壽司刺身日式外賣到會——花千壽，有多款壽司刺身及和風料理 (連熟食)，適合喜歡日式到會的你！當中玩樂首選—辣辣壽司一共有50件壽司(特設轉盤)：只需HK$349（原價：HK$388）單點派對壽司盤、派對刺身盤、皇牌派對盤、派對炙燒盤、熟食類只需低至HK$1215起（原價：HK$1350）。

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13.Chum Rest

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節日慶祝還可以選擇盆菜，Chum Rest提供一系列盆菜到會，如鮑魚花膠盆菜、傳統盆菜、素食盆菜，滿足不同人的需要！10-12人花開富貴盆菜有19款盆菜佳餚，人均低至$127，只需HK$1519（原價：HK$1688）。10-12人極上養生素食盆菜，16款盆菜佳餚，人均低至$97。

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14. Pho 5

▲ （圖片由Klook提供）

Pho 5提供家庭盆菜首選，包括富貴鮑魚花膠盆菜和其他環球美食到會，12-14人盆滿缽滿波士頓龍蝦盆菜套餐，人均只需$109起，包括13款盆菜食材：波士頓龍蝦、原隻紅燒鮑魚、大蝦皇、如意花膠：只需HK$1519（原價：HK$1688）。8-10人富貴鮑魚花膠盆菜人均低至$79起，11款盆菜食材：原隻富貴鮑魚、如意花膠、大蝦皇、鮑汁扣鴨掌：只需HK$177 （原價：HK$888）。

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15. 千両

▲ （圖片由餐廳提供）

特別呈獻兩款全新聖誕派對盛，帶來多款刺身、壽司、精選甜品及頂級清酒。

「千両外賣聖誕盛」分別提供「6至8位享用」及「3至4位享用」兩種選擇。前者包括極上刺身聖誕盛、炙燒壽司聖誕盛及北海道紐約芝士蛋糕等，更會送上瀧澤 純米吟釀乙枝；後者包括特上刺身聖誕盛、特上壽司聖誕盛等，並額外附送北海道小樽提拉米蘇乙個。

由即日起接受優先訂購，並於2022年12月12日至2023年1月2日期間可自行到分店取貨。千両會員或Mastercard® 持卡人凡於即日至12月18日期間優先預訂任何外賣自取聖誕盛並繳付全費即可享有85折優惠；一般客戶亦可享有9折優惠。於2022年12月19日至2023年1月2日期間預訂並繳付全費，千両會員或Mastercard持卡人則可享有9折優惠。

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責任編緝：蕭雅文