【聖誕節2022】體驗全新第六代山頂纜車　換上維多利亞服飾穿越舊香港

▲ 遊客可穿上維多利亞時代服飾玩穿越。（山頂纜車提供）

山頂纜車在今個聖誕及新年，將以「穿越維多利亞之旅，山頂時光漫遊」為主題，由12月15日起一連3個月，推出親子及單人套票，體驗全新第六代山頂纜車，並可透過穿著維多利亞服飾，親身感受從前名流紳士的生活，一同走進充滿維多利亞氣息的「舊香港」。

此外，一眾表演藝術家由即日起在纜車車廂與車站內不定點進行表演和遊客互動，讓大家感受濃厚的節日氣氛！

▲ 山頂纜車12月中至明年3月舉辦「穿越維多利亞之旅，山頂時光漫遊」活動。（山頂纜車提供）

套票包括第六代山頂纜車來回門票一張和趣味時光留影館入場門票一張 （包括維多利亞服飾及道具一套，租借時間為3小時），除了在趣味時光留影館內拍照留念外，參加者更可盡情於山頂各個充滿歷史氣息和節日氣氛的車站和景點打卡留念，穿越時空回到1888年代。

親子套票為$800（2大1小）、單人$300、小童$250，

▲ 體驗全新第六代山頂纜車。（山頂纜車提供）

此外，山頂纜車更夥拍藝術體驗創作團隊的本地表演藝術家帶來快閃表演，不定點在纜車車廂及車站為乘客帶來新穎有趣的表演，重點推介被列為一級歷史建築的白加道纜車站，包括跳舞、歌劇、水晶球雜耍、音樂表演等等。

從踏進中環總站的一刻開始，遊客可透過近距離觀賞全新Act & Play-Driven藝術欣賞和體驗，猶如穿梭到一百多年前，來一趟時光漫遊。

▲ 走進充滿維多利亞氣息的「舊香港」打卡。（山頂纜車提供）

穿越‧維多利亞之旅‧山頂時光漫遊體驗套票

日期：12月15日至2023年3月14日

開售日期：12月15日

備註：請於一日前購票

記者：李越樺

