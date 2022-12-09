【難以置信】父母拒新冠疫苗接種者捐血　6月大男嬰被迫延後心臟手術

▲ 拒新冠疫苗接種者捐血，6月大男嬰被迫延後心臟手術。父母：輸入打過疫苗血可致死。

新西蘭一對父母，深信接種過疫苗的血液有害，拒絕接受接種者捐血，令膝下6個月大的男嬰被迫延遲緊急心臟手術。

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綜合外國媒體報道，6個月大的男嬰患心臟肺動脈瓣狹窄，須立即接受心臟手術才可存活。然而，醫院為此手術找到捐血者後，男嬰父母卻因捐血者是「新冠疫苗接種者」而拒絕接受其捐血。

該對父母認為，新冠疫苗接種者血液中含刺突蛋白，會導致男嬰在接受輸血後死亡。因此要求自行選擇其他人，新西蘭血液服務中心需將捐血者更換為他們選擇的人。

不過，血液服務中心以「不會區分接種者與未接種者的血液」規定，拒絕該對父母的要求。同時，醫生也向父母明確告知，懷疑新冠疫苗接種者血液安全性的想法「根本不切實際、不必要」，甚至會開創危險先例。但男嬰父母仍堅持己見，更表示有數十名未接種疫苗的捐贈者正「排隊」願意捐血。

驚動當地衛生局訴諸法院

無奈下，院方最終向衛生局通報事件，而衛生局再向高等法院提出訴訟，並於上月按國家《兒童護理法》，申請要求法院指定一名醫生作為男嬰的臨時監護人。對此，法院於當地時間本月7日作出裁決，不僅通過衛生局要求，還加碼任命2名醫生作為法院代理人，監督男嬰手術及血液管理，直至康復；而男嬰父母仍會是主要監護人。

至於男嬰父母對裁決的反應，代表律師透露，該對父母花了很長時間考慮，最後以「沒有時間」為由，放棄上訴。

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責任編輯：羅嘉欣