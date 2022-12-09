【良心僱主】女傭盡心工作6年未回鄉 僱主花近2萬接姐姐子女相聚過聖誕

最近有「良心僱主好姐姐」事件在網上散發大量的正能量，新加坡一名男僱主，因為見其女傭已經6年沒有回鄉探親，特意花費3,000加幣(約1.7萬港元)，接姐姐一對兒女到新加坡歡度聖誕節和新年。當女傭與一對兒女在機場見面時相擁痛哭，場面賺人熱淚，感動不少網友留言「以你為傲！」。

根據新加坡媒體《新明日報》報道，該名男僱主叫梁其澤恩（Zach Leong）年43歲，是一名蛋糕店的老板。梁先生表示，其女傭艾爾瑪（Erma）一直為他的家庭盡心盡力照顧5年多，而且有鑑於最近疫情限制有所放寬，所以打算在本月讓她回鄉放假一個月以示謝意。

豈料，他的二兒子突然被通知要去瑞士參加比賽訓練一個月，而其太太需要陪同前去的情況下，梁先生一個人無法照顧另外兩名兒子並同時兼顧工作和家務。

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所以，梁先生迫於無奈下只好推遲艾爾瑪的回鄉計劃到2023年6月，「她告訴我沒關係，但我看得出她眼中流露出幾分失望，因為他們將聖誕節和新年視為家庭重要的節日。」就在此時一個新念頭閃過梁先生的腦中，「也許我們可以帶艾爾瑪的孩子們來新加坡，讓他們和艾爾瑪還有我們一起歡度假期！」梁太對此計劃也十分支持!

於兩日前，梁先生在其個人專頁上載了一個影片，內容展示他和兩個兒子陪同艾爾瑪到機場接機。從影片中得見，艾爾瑪全程掛著笑臉並且眼神中透露著無限的興奮和期待。一對兒女抵境後隔著玻璃窗看到他們的媽媽，便開始狂奔。直到見到艾爾瑪，18歲的女兒和9歲的兒子立即緊緊擁抱著多年不見的媽媽，3母子都感動落淚。艾爾瑪事後表示，

我已經6年沒有看到他們了，當我知道僱主要把我的孩子接過來時，我真的很開心！

梁先生說今次花費比預期多3倍。原本預算約1,000加幣(約6,000港元)，但12月的機票特別昂貴，加上簽證和保險的費用等，已經快到3,000加幣(約1.7萬港元)。但他表示一切都值得，

艾爾瑪對我的家庭奉獻多年，這是我們向她表達我們對她的愛和感激的方式。

梁先生還計劃好帶她們一家參觀新加坡名勝，希望兩個家庭能一起製造難忘的時光。

這個十分有愛的事件，引到大量網友貼出「大拇指」示讚的圖案，同時也留下不少的祝福予男事主一家，「很有愛心很棒的雇主！太感動了」﹑「有佛祖的心腸～發」﹑「你是值得學習的好榜樣」﹑「祝你們一家永遠幸福美滿，健康快樂一輩子」。

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責任編輯︰王明芳