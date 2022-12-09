【致命惡菌】女子食海鮮腳腫發燒染創傷弧菌　8小時內器官衰竭亡

▲ 女子食海鮮腳腫發燒，送院證染「創傷弧菌」。

海鮮雖然美味，但身上隨時附有致命細茵，最好要徹底煮熟才食及避免用手直接接觸！中國泉州便有一名愛吃海鮮的婦人，某天下身突然無故地腫脹，需送院治療。豈料，病情卻迅速惡化，未幾因多重器官功能衰竭而不幸離世。醫生為婦人進行血液化驗，才證實她感染了致死率極高的「海洋創傷弧菌」。

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根據內地報導，該名50歲的婦人因經營海產生意，而因利乘便，經常食或接觸海產。事發當日，她因雙腿腫脹，還有發燒症狀，被送往泉州市區內的醫院治療，沒料到短短的10個多小時內，病情急速惡化，多重器官功能先後衰竭，最終不治身亡。

事發後不久，醫院又接到一名女子也是有累似情況而求醫，該名女子因吃完海螺不適被送院，入院不到8小時便不治身亡。醫生指一旦感染上「海洋創傷弧菌」，48小時內死亡率可超過50%。據悉，通過對兩名患者的血液化驗，確認兩人均感染了致死率極高的海洋創傷弧菌。該院醫生遺憾地表示:

兩名患者送醫後，情況已經不容樂觀，雖然我們高度懷疑是感染了海洋創傷弧菌，但由於病程發展太過迅速和兇險，終未能救回兩人的生命。

創傷弧菌又稱為海洋弧菌，據本港食物安全中心，創傷弧菌是一種天然棲息於和暖的海水和河口中的細菌，蠔等雙殼貝類軟體動物更可能含大量創傷弧菌。進食生或未經煮熟的受污染海產，或傷口接觸到海水人士，包括處理生的海產時遭割傷和有外露傷口等，皆有可能受到感染。

創傷弧菌感染的潛伏期介乎12小時至數天左右。若是長期病患受感染，尤其是肝病或酗酒人士、糖尿病、血色素沉着病和愛滋病患者，此細菌可引起原發性敗血病（血液感染），嚴重時足以致命。

9大預防感染法

台灣急診科醫生謝貝尤過去曾提醒，免疫功能低下的患者，包括潛在肝病患者，需特別注意預防創傷弧菌感染。以下是9大注意事項：

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責任編輯：羅嘉欣