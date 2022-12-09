【星二代】李璨琛老婆晒第二胎超聲波相　擁大頭加豬鼻跟李元元似餅型

▲ 真係幾似樣！

藝人李璨琛與太太梁志瑩育有一女李元元(Lucy)，Lucy因為胖嘟嘟的可愛模樣大受網友歡迎，而成為網紅，社交網有成38萬粉絲，爸爸媽媽都成為了星媽星爸！一直很想追多一個的李太早前再度宣布懷孕，現在佗B七個月，唔少網友都好想知道BB性別及BB樣子跟李元元似不似，而昨日Lucy媽終於post出bb嘅正面喇！

最新影片推介:

Lucy媽post出3張4D超聲波相，其中一張清晰見到bb正面，跟李元元似餅印，Lucy媽留言：「是男是女就遲啲開估，不過有一點肯定嘅係，佢同阿家姐仔LUCY一樣係有個豬鼻，同埋一樣係有個大頭。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

Lucy搞笑表示自己咳到肺癆先咳走到bb隻手，先影得到正面，終於見到bb樣。不少網民都話BB跟家姐李元元相當似樣，非常期待同BB見面，更送上祝福，「第三張，根本就係lulu個樣」、「最緊要同Lucy一樣搞笑、健康」、「最緊要健健康康，肥肥白白」。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳