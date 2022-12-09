  • 21°C
香港時間 : 20221209日 (週五) 12:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【星二代】李璨琛老婆晒第二胎超聲波相　擁大頭加豬鼻跟李元元似餅型

育兒經 12:01 2022/12/09

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

真係幾似樣！

藝人李璨琛與太太梁志瑩育有一女李元元(Lucy)，Lucy因為胖嘟嘟的可愛模樣大受網友歡迎，而成為網紅，社交網有成38萬粉絲，爸爸媽媽都成為了星媽星爸！一直很想追多一個的李太早前再度宣布懷孕，現在佗B七個月，唔少網友都好想知道BB性別及BB樣子跟李元元似不似，而昨日Lucy媽終於post出bb嘅正面喇！

最新影片推介:

Lucy媽post出3張4D超聲波相，其中一張清晰見到bb正面，跟李元元似餅印，Lucy媽留言：「是男是女就遲啲開估，不過有一點肯定嘅係，佢同阿家姐仔LUCY一樣係有個豬鼻，同埋一樣係有個大頭。」

    點擊圖片放大
    +5
    +4

Lucy搞笑表示自己咳到肺癆先咳走到bb隻手，先影得到正面，終於見到bb樣。不少網民都話BB跟家姐李元元相當似樣，非常期待同BB見面，更送上祝福，「第三張，根本就係lulu個樣」、「最緊要同Lucy一樣搞笑、健康」、「最緊要健健康康，肥肥白白」。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

【星二代】稱李元元是流鶯後Lucy IG被消失　李璨琛太太澄清沒刪除女兒戶口
14:05 2022/08/16
【星二代】稱李元元是流鶯後Lucy IG被消失　李璨琛太太澄清沒刪除女兒戶口
【星二代開學】李元元戴趣緻髮夾迎K2開學日　Lucy返幼稚園太開心忘記媽媽
12:46 2022/09/06
【星二代開學】李元元戴趣緻髮夾迎K2開學日　Lucy返幼稚園太開心忘記媽媽
【娛圈喜訊】李元元榮升做家姐　李璨琛太太宣布有喜 ：老母終於再次懷孕了
13:55 2022/09/27
【娛圈喜訊】李元元榮升做家姐　李璨琛太太宣布有喜 ：老母終於再次懷孕了

你可能感興趣

【星二代】稱李元元是流鶯後Lucy IG被消失　李璨琛太太澄清沒刪除女兒戶口
14:05 2022/08/16
【星二代】稱李元元是流鶯後Lucy IG被消失　李璨琛太太澄清沒刪除女兒戶口
【星二代開學】李元元戴趣緻髮夾迎K2開學日　Lucy返幼稚園太開心忘記媽媽
12:46 2022/09/06
【星二代開學】李元元戴趣緻髮夾迎K2開學日　Lucy返幼稚園太開心忘記媽媽
【娛圈喜訊】李元元榮升做家姐　李璨琛太太宣布有喜 ：老母終於再次懷孕了
13:55 2022/09/27
【娛圈喜訊】李元元榮升做家姐　李璨琛太太宣布有喜 ：老母終於再次懷孕了
家庭教育 家庭關係 李元元 李璨琛

最高瀏覽

【施明入院】李家鼎力證大仔非爆料人　李泳漢隔空回應豪仔句句有骨
10:28 2022/12/08
【施明入院】李家鼎力證大仔非爆料人　李泳漢隔空回應豪仔句句有骨
【初戀CEO】港女返工重遇分手8年初戀男友 驚悉昔日學長搖身一變公司CEO
12:03 2022/12/08
【初戀CEO】港女返工重遇分手8年初戀男友 驚悉昔日學長搖身一變公司CEO
【香港小姐】53歲陳淑蘭「進化」與大美人撞樣　蘭子曾為變靚打美容針險送命
13:36 2022/12/08
【香港小姐】53歲陳淑蘭「進化」與大美人撞樣　蘭子曾為變靚打美容針險送命