【心臟病】臉紅盜汗是心衰竭？　醫生曝5大警號嚴重恐猝死：吃飽會喘要注留心

▲ 吃飽氣喘冒汗是心藏衰竭警號。

吃飽沖涼會氣喘臉紅原來時心臟衰竭的警號！有醫生便指出主動脈瓣膜狹窄3大症狀包括易喘、胸口悶痛、暈倒，嚴重恐將導致心臟衰竭而猝死；而心臟衰竭則有3大症狀，如容易氣喘、臉紅及冒汗。因此，他也呼籲民眾，控制三高並定期進行身體檢查。

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臺北榮民總醫院張效煌在YouTube頻道《名醫觀點》表示，主動脈瓣膜狹窄最主要的3個症狀，包含心臟衰竭容易喘、胸口悶痛及昏倒，其中心臟衰竭最難以被人發現，但仍可透過幾種跡象觀察了解。他指由於吃飽飯、洗澡或活動過後，血液循環都會增加，同時也會增加心臟的負擔，所以不少心臟衰竭患者會在進行這些活動時出現易喘、冒汗以及臉部漲紅，故一旦發現身體有這些情況，便要當心。

張效煌指出，主動脈瓣膜狹窄並非罕見病，對象以75歲以上的長者為主，而且有4類人士屬高危群組:

1.「75歲以上」，由於老化造成瓣膜鈣化，所以瓣膜不容易打開，因此就會引起主動瓣膜狹窄，且男女發生的比率是一樣的

2.「先天性瓣膜異常」，正常瓣膜有3片葉片，若先天只有2片的話，瓣膜較不耐用，可能在40至60歲就會提早發生主動脈瓣膜狹窄。

3.「風濕性心臟病」，若是年輕時瓣膜遭到細菌感染，將導致瓣膜提早老化

4.「鈣質及磷代謝異常」病患，像是副甲狀腺長腫瘤或是洗腎患者，較易引起瓣膜提前鈣化、老化，不得不注意。

對此，他也呼籲民眾，預防主動脈瓣膜狹窄的重點在於控制三高、定期健康檢查，若是出現走路容易喘及心臟衰竭等症狀，則建議另外安排心臟超聲波檢查。

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責任編輯：羅嘉欣