【國安教育】教育局推國安教育網上學習平台　設電子展板及互動問答遊戲等學習資源

▲ 教育局推出國家安全教育網上學習平台。（教育局圖片）

教育局昨（8日）公布，推出「國家安全教育網上學習平台」，讓學生透過電子展板、文章、多媒體資源、互動問答遊戲等學習資源，學習《憲法》、《基本法》、國家安全和國家發展等知識。另外，教育局亦推出第二套「國家安全教育展板」，主題為「國家安全的重點領域」，可供學校借用1星期。

教育局昨向中小學發通告，公布推出國家安全教育網上學習平台，分為小學版及中學版，內有「展板」、「好文共賞」、「多媒體資源」及「越級挑戰」4個區域，讓學生透過多元的學習資源，認識《憲法》、學習《基本法》和了解共同維護國家安全的重要性。局方指，學校可按校情及學生特質，鼓勵學生參與平台；亦可配合課程，包括價值觀教育以及全方位學習活動等使用，又建議利用資源開展校本活動，例如於試後舉辦國民教育周或活動。

教育局亦推出第二套「國家安全教育展板」，透過例子，圖文並茂地向學生介紹國家安全重點領域的基本內涵和重要性，可助學生學習國情，加強了解國家的歷史文化及最新發展。展板分為小學版及中學版，每個版本各有4塊展板，可供學校借用於校園內展示1星期，借用期為12月15日至2023年3月10日。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴