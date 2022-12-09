  • 21°C
香港時間 : 20221209日 (週五) 12:52
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國安教育】教育局推國安教育網上學習平台　設電子展板及互動問答遊戲等學習資源

社會 11:58 2022/12/09

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

教育局推出國家安全教育網上學習平台。（教育局圖片）

教育局昨（8日）公布，推出「國家安全教育網上學習平台」，讓學生透過電子展板、文章、多媒體資源、互動問答遊戲等學習資源，學習《憲法》、《基本法》、國家安全和國家發展等知識。另外，教育局亦推出第二套「國家安全教育展板」，主題為「國家安全的重點領域」，可供學校借用1星期。

教育局昨向中小學發通告，公布推出國家安全教育網上學習平台，分為小學版及中學版，內有「展板」、「好文共賞」、「多媒體資源」及「越級挑戰」4個區域，讓學生透過多元的學習資源，認識《憲法》、學習《基本法》和了解共同維護國家安全的重要性。局方指，學校可按校情及學生特質，鼓勵學生參與平台；亦可配合課程，包括價值觀教育以及全方位學習活動等使用，又建議利用資源開展校本活動，例如於試後舉辦國民教育周或活動。

教育局亦推出第二套「國家安全教育展板」，透過例子，圖文並茂地向學生介紹國家安全重點領域的基本內涵和重要性，可助學生學習國情，加強了解國家的歷史文化及最新發展。展板分為小學版及中學版，每個版本各有4塊展板，可供學校借用於校園內展示1星期，借用期為12月15日至2023年3月10日。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴

 

相關文章

【傑出學者】中大學者於海底火山放地震儀收集數據　盼助提高偵測火山爆發能力
今日 00:00
【傑出學者】中大學者於海底火山放地震儀收集數據　盼助提高偵測火山爆發能力
【培育人才】工程師學會中小學推STEM活動　明年初辦巡迴展覽盼為業界吸新血
今日 08:01
【培育人才】工程師學會中小學推STEM活動　明年初辦巡迴展覽盼為業界吸新血
【神童升大學】13歲神童稱已適應港大生活　計劃主修計算機科學研究人工智能
今日 08:00
【神童升大學】13歲神童稱已適應港大生活　計劃主修計算機科學研究人工智能

你可能感興趣

【傑出學者】中大學者於海底火山放地震儀收集數據　盼助提高偵測火山爆發能力
今日 00:00
【傑出學者】中大學者於海底火山放地震儀收集數據　盼助提高偵測火山爆發能力
【培育人才】工程師學會中小學推STEM活動　明年初辦巡迴展覽盼為業界吸新血
今日 08:01
【培育人才】工程師學會中小學推STEM活動　明年初辦巡迴展覽盼為業界吸新血
【神童升大學】13歲神童稱已適應港大生活　計劃主修計算機科學研究人工智能
今日 08:00
【神童升大學】13歲神童稱已適應港大生活　計劃主修計算機科學研究人工智能
國安教育 網上學習 國民教育 學校 中學 小學 基本法 教育局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【施明入院】李家鼎力證大仔非爆料人　李泳漢隔空回應豪仔句句有骨
10:28 2022/12/08
【施明入院】李家鼎力證大仔非爆料人　李泳漢隔空回應豪仔句句有骨
【初戀CEO】港女返工重遇分手8年初戀男友 驚悉昔日學長搖身一變公司CEO
12:03 2022/12/08
【初戀CEO】港女返工重遇分手8年初戀男友 驚悉昔日學長搖身一變公司CEO
【香港小姐】53歲陳淑蘭「進化」與大美人撞樣　蘭子曾為變靚打美容針險送命
13:36 2022/12/08
【香港小姐】53歲陳淑蘭「進化」與大美人撞樣　蘭子曾為變靚打美容針險送命