【打擊毒品】深水埗檢2萬元疑海洛英及精神科藥物　64歲女子涉販毒被捕

▲ (警方提供)

警方今日（9日）在深水埗打擊區內三合會活動及販賣毒品活動。檢獲2萬元懷疑毒品及精神科藥物，拘捕64歲女子。

深水埗警區特別職務隊人員在南昌街及醫局街交界截查一名形跡可疑的女子，並在其身上檢獲約13克懷疑海洛英及約100粒懷疑俗稱「藍精靈」的精神科藥物，64歲女子涉嫌販毒被捕。



深水埗警區特別職務隊在過去6個月內透過「晴天」行動，在區內毒品黑點，包括休憩公園及行人隧道，拘捕四男四女，年齡介乎四十五歲至六十四歲，涉嫌「藏毒」及「販毒」，並檢獲逾1公斤懷疑海洛英及逾百粒懷疑精神科藥物，毒品總市值超過100萬港元。



深水埗警區一直嚴厲打擊區內販賣毒品情況，並採取零容忍態度，協助市民遠離毒品禍害。警方提醒市民，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134四章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處終身監禁及罰款500萬元，市民切勿以身試法。



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責任編輯：余思嵐