【香港馬王】馬王「金鎗六十」周日再出戰　練馬師冀追平前馬王「好爸爸」三連勝紀錄

▲ 練馬師呂健威與騎師何澤堯對「金鎗六十」週日出戰浪琴香港一哩錦標充滿信心。

香港的賽馬運動在全球享負盛名，下周日（11日）在沙田馬場舉行的浪琴香港國際賽事，被喻為「世界草地錦標大賽日」，同日上演四場一級賽，總獎金高達1.1億港元，分別為總獎金3,400萬港元的浪琴香港盃（2000米）、總獎金3,000萬港元的浪琴香港一哩錦標（1600米）、總獎金2,400萬港元的浪琴香港短途錦標（1200米），以及總獎金2,200萬港元的浪琴香港瓶（2400米）。

周日賽事焦點之一無疑是由呂健威訓練、何澤堯策騎的兩屆香港馬王「金鎗六十」。時值今年的國際賽，牠將會第三度代表香港角逐一級賽浪琴香港一哩錦標（1600米），跟來自日本、澳洲與本地的佳駟一較高下。被視為主隊奪標希望的「金鎗六十」，力爭追平前香港馬王「好爸爸」在此賽三連勝的紀錄，令自己的成績可以更上一層樓。

練馬師呂健威表示，「金鎗六十」是一匹很有鬥心的馬，永不言敗，每次出賽也會全力以赴，是他一生練馬生涯中，遇到的最好一匹馬。他表示：「能夠訓練到牠是我的榮幸，牠給予我練馬的信心，也給我的事業帶來肯定。」

由於香港放寬入境防疫措施，更多海外賽駒來港參賽，其中日本隊更是有備而來。從練超過四分一世紀的呂健威指出，「金鎗六十」的備戰情況一如往年理想，牠雖然已經七歲，但各方面也顯得更成熟，而狀態也保持得不俗。呂健威希望，「金鎗六十」能夠平「好爸爸」的紀錄，但亦不想給自己太大壓力。

「金鎗六十」萬衆矚目，除了因為戰績彪炳外，還有其「華人鐵三角」組合，此駒一直由呂健威訓練，何澤堯策騎，馬主則為陳家樑，在不乏具名氣外國騎練的香港馬壇中，馬主與練者一直支持華將，更顯得難能可貴。

在周四的排位抽籤儀式中，「金鎗六十」被抽中排第4檔。呂健威表示很滿意這個檔位，但還要視乎這場賽事的形勢。他指最大對手應該是日本賽駒及香港的「加州星球」，自己已做足準備功夫，其他的東西就要交給上天。

提起「金鎗六十」，不得不提其好拍檔何澤堯，這位本地培訓的好手不時會入馬房探望坐騎。除了餵飼紅蘿蔔，他還會牽著馬兒踱步，或為愛駒做伸展運動。

現時在騎師排行榜居次席的何澤堯認為，今仗的對手來自本地及海外的頂級佳駟，但他無懼挑戰：「我相信只要跑出自己水準，已經可以應付。其實我騎著這匹馬王，牠本身已經給予我們很大的信心，但我們臨場也會審慎應對。」

7歲的「金鎗六十」自2019年起，在港出賽25次，取得22捷佳績，創下自1971/1972年度馬季香港賽馬轉為職業化以來的最多頭馬數目紀錄，超越「美麗傳承」、「精英大師」及「永勝」的18場頭馬紀錄。

「金鎗六十」先後於2020年及2021年在浪琴香港一哩錦標中奪冠，至今累積總奬金高達116,250,600元，是香港歷來累積最多奬金的賽駒。牠周日將要面對多匹強勁對手，包括日本代表「速度大師」與「戰舞者」、澳洲的「指數定律」，以及告東尼訓練的四歲後起之秀「加州星球」等。

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記者：黃穎津