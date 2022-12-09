【嬰兒皮膚】冬天BB也出尿布疹滲血水　急診醫生揭爸媽一動作造成【附預防法】

▲ 踏入冬天，台灣有不少嬰兒因出尿布疹而求醫。

BB出尿布疹一般認為大多是在潮濕悶熱的夏天發生，不過，有急診醫生發現近日冬天，有不少孩子因為尿布疹而求醫，甚至出現嚴重到滲血水。就此現象，醫生分享了尿布疹的成因及4招預防方法，家長大可留意。

台灣急診科醫生翁梓華昨日（8日）在其facebook專頁「急診柯南．翁梓華醫師」，分享有關「誰說冬天就不會有尿布疹」帖文，最近冬天急診發現孩子屁屁問題的機率大幅度的提升，前幾天就有孩子因為尿布疹，嚴重到都有些組織滲液，被爸媽帶來急診。

翁梓華醫生指出其實在照顧上做得對，尿布疹會好很多，而BB在冬天也出現尿布疹，原因是孩子基礎體溫稍高，但爸媽又怕BB在冬天著涼而把孩子包緊緊，孩子皮膚脆弱很容易有尿布疹。

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皮膚敏感嬰兒易出尿布疹

尿布疹俗稱「紅屁屁」，大多數的嬰兒都會經歷這問題，特別是皮膚敏感的嬰孩，即使爸媽換尿布的手法很專業，但BB還是有尿布疹。

目前醫學上認為尿布疹有3大成因︰

1. 皮膚過於潮濕︰小朋友的大便、尿尿會讓屁屁皮膚過度潮濕，濕悶會讓皮膚感染的機率提升，也容易讓過敏性皮膚的嬰兒皮膚容易惡化。

2. 排泄物中的物質刺激︰目前也有醫學科學家認為，尿布疹的原因可能來自於排泄物被細菌分解所產生的物質，像是含氮或是含硫廢物，這些物質可能刺激皮膚而加劇問題的嚴重性。

3. 皮膚的酸鹼值改變︰嬰兒大便中的酵素像是脂肪酶、澱粉酶會分解皮膚表層的脂肪等等，造成皮膚酸鹼值偏鹼，進而對皮膚產生刺激性。

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常見的尿布疹主要分成接觸性皮膚炎尿布疹以及念珠菌感染尿布疹，偶爾也會併發，不過值得注意的是念珠菌的尿布疹常有衛星狀分佈（Satellite lesion）這類的尿布疹，皮膚的較嚴重，範圍也比較大，必須要靠一些抗生素治療比較容易好。

4招預防尿布疹

知道了尿布疹的主要成因，就可以針對此去作預防，包括以下4方面︰

1. 避免皮膚過於潮濕︰曬屁股、勤換尿布、換尿布擦乾等等都是好方法。

2. 排泄物的物質刺激︰排泄物要清乾淨，對於寶寶屁屁有保障。

3. 避免過度清潔︰皮膚上的皮脂等等對於孩子來說都是很好的皮膚屏障，避免過度清潔，可以讓皮膚更健康。

4. 不要過度幫孩子保暖︰這個非常重要，孩子其實沒有想像中的怕熱，很多家長一到冬天，都會把孩子包成「糉子」，但孩子基礎體溫高、棕色脂肪又多，包太多太緊反而容易讓局部潮濕惡化。

翁梓華醫生有感尿布疹真的很困擾BB，甚至嚴重到像他的BB患者皮膚流血流組織液，希望家長們好好照顧BB，在冬天時也要多多注意提防尿布疹。

內容獲「急診柯南．翁梓華醫師」授權轉載。

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責任編輯︰顏紫燕