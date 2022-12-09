【一代美人】68歲林青霞罕談夫妻關係　對老公歉疚：娶我要付出最大代價

▲ 林青霞接受台媒專訪罕有談及與邢李㷧的夫妻關係。

現年68歲的林青霞最近返回台灣出席活動，宣傳新推出的第4本著作《青霞小品》，並接受台媒《TVBS看板人物》主持方念華訪問，罕有談及與老公邢李㷧的夫妻關係。大美人解釋自己一直鮮有提及邢李㷧是有苦衷，更無奈稱邢李㷧娶了她，付出了最大代價。

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節目會在明年大年初一才播出，近日率先發布一段長達5分幾鐘的預告。主持方念華表示，在林青霞的4本作品中，可以窺見她的生活模式，但好奇為甚麼她絕少在著作中提及丈夫，「青霞姐妳是不是跟我們中年的女人一樣，不太注視先生了？」

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林青霞連忙否認：「不是啦，不是啦！」方念華隨即追問：「你的丈夫邢李㷧在著作中只出場一次的原因是甚麼？是為了要保留隱私嗎？」林青霞解釋是出於對家人尊重，也是他們的共識，因丈夫與女兒們均非常低調，不欲成為新聞人物，為此她對家人表達歉意。

我們家人都很低調的，我先生跟幾個女兒，我覺得對他們非常有歉意，因為我先生娶了我，他付出最大的代價，他有時候要在媒體上出現，我女兒們也不喜歡。

▲ 林青霞早年60歲大壽時，家人罕有露面出席派對慶祝。（網上圖片）

重提飛鵝山大宅火災一事

林青霞與邢李㷧育有2名女兒26歲的邢愛林和21歲的邢言愛，她表示，把家庭生活寫入著作中是禁忌，只能偶爾透露一點點無傷大雅，但不能讓他們知道，否則他們可能會生氣。她形容家人不喜愛被關注的程度，甚至禁止她在大宅內拍照分享，她重提到7月其飛鵝山大宅發生火災一事。

其實我先抱著女兒說：『我們應該感恩，大家都很安全。』第二個念頭是『我應該怎麼寫？』，哈哈。然後我回到香港，家裏的人都防著我，不讓我拍照，連做個資料（紀錄）都不准。

▲ 林青霞位於飛鵝山的大宅於7月發生火災。（香港經濟日報資料圖片）

丈夫的特質是一張白紙

除了寫作之外，林青霞也熱愛繪畫，方念華問她如果要畫出邢李㷧的特質，她會用簡單明快的線條素描、輕輕淡淡的水彩畫，還是用厚重的油畫？林青霞答道：「就是一張白紙，甚麼都不畫！」方念華認輸：「這個答案，好啦，我服了，碰到作家沒辦法。」

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片中林青霞還提及今年獲得香港大學頒發名譽社會科學博士學位，曾一度拒絕獲頒授，她起初認為自己不夠資格，後來被游說後，她也認同接受榮譽能推動自己做得更好，不要辜負大家對她的期望。林霞最後明言，未來日子也會繼續以寫作為主。

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責任編輯︰林綺玲