【上車夢碎】批父母理財不當錯失買樓時機　港男憂兩老退休成噩夢︰一個養三代

▲ 有港男批評父母理財不當，錯失買樓時機，擔心兩老退休後要「一個養三代」。

買樓置業是不少香港人的夢想，但樓價長期高企，想上車又談何容易。有港男在網上討論區大呻，父母理財不當，白白錯失買樓時機。他既擔心無錢結婚生仔，又怕兩老退休後要他供養，無力「一個養三代」。

長期租樓 申請公屋入息超

該名港男近日於連登討論區以「有冇人屋企人冇物業又冇公屋」為題發帖文，表示父母多年來一直租樓，超過入息限額未能申請公屋，變相無樓又無公屋。他不解1980至90年代機會處處，父母卻不買樓，認為「租咗幾廿年樓夠full pay層樓有凸」，而兩夫妻合共100萬儲蓄也沒有。他大嘆︰

退休之後唔係諗住我一個養3個啩？諗起自己要為理財失敗嘅父母負責佢哋嘅退休人生就慘。

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父母消費高儲蓄少

港男續指父母不買樓，卻追求生活質素，如去旅行、買頂尖型號的電視和手機、買手袋和化妝品、食和牛，以致儲蓄不多。他直言，「佢哋嘆好嘢老咗我要埋單嗰下大鑊」。

他自言非高收入人士，灰心稱「唔使娶老婆生仔」，女朋友不願婚後與他的家人同住，他亦無力租住兩個單位。即使他儲到首期，自己供樓加上為父母租樓，根本無法儲錢，也沒多餘錢投資，結論是「下一代辛苦又要我個仔養我？」，對將來感到無奈︰

我冇料一個養曬三代仲有錢儲，叫佢哋排公屋好似好不孝咁……

網民︰投資晒落你身上

不少網民給予意見，認為不應歸咎於父母，他們有權利選擇自己的人生，也不一定要買樓。有網民表示，「因為佢哋投資晒落你身上」、「就係因為租樓，咪儲唔到錢囉」、「租樓有咩唔好，又唔使承擔樓價跌風險」、「無咪唔好結婚或繼續租樓，又唔係要有層樓先結到婚」。

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責任編輯︰王明芳