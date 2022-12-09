【理財教育】設計網購App助街市老商販轉型　理財社創挑選賽港生勝新加坡奪冠亞軍

▲ 本港學生在「理財社創挑選賽」中奪得冠、亞軍。（機構提供）

從小培養正確的理財觀念，加上創新思維，可以為社會解決問題，改善生活。有機構舉辦理財教育課程，本港有1300名小四至小六學生參與，學生組成14隊，與新加坡小學生參加亞太區社創挑選賽，本港其中兩隊分別以「親子程式」及「協助街市商販銷售程式」奪得冠及亞軍。

非牟利機構「青年成就香港部」（JAHK）在今年5月推出「JA小財智‧大夢想」計劃，為超過1,300名本地小四至小六學生理財學習課程，讓學生組隊發揮創意，設計社會創新想法，當中14隊香港小學生與23隊新加坡小學生參加了社創挑戰賽。

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親子溝通App奪冠

本港神召會德萃書院（小學部）的學生隊伍以「Long D-cation」構思獲得冠軍，他們設計一個親子溝通程式，具備視像、每日提醒與子女通電話功能、親子睡前講故事功能等，以維繫親子關係。該隊小六學生何博修表示，他的父親需要到不同地方工作，經常分隔兩地，讓他希望有一個程式能夠幫助無法經常見面的父母與子女，拉近親子關係。

另外，德萃小學學生隊伍以「Tai Po Market App」構思奪得亞軍，小六生倪子傑表示，曾在街市買餸時遇到一位忘記售價的老商販，加上有感街市逐漸式微，老人家要維持生意並不容易，因此希望設計一個能夠幫助老商戶的應用程式，幫助他們轉型至網上銷售。而季軍則由新加坡的Tampines Primary School隊伍獲得。

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「JA 小財智．大夢想」為學生提供超過17,500小時的理財學習課程，課程涵蓋「理財意識」、「理財能力」和「經濟及社會共融」三個部分。學生透過商界義工帶領的理財課堂、互動線上學習平台、家庭活動、社區參與和亞太區學生交流等活動，培養他們的理財素養和社會責任。

參賽學生何博修表示，這次課程及比賽令他學到量入為出的觀念，以前沒有儲錢概念，只懂問父母拿錢，現在懂得儲零用錢，而且會設計收支表，將支出分門別類。

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責任編輯︰王明芳