王梓軒力撐元宇宙娛樂項目　香港混血孖仔組合舉行web 3.0發布會

▲ 王梓軒現時身在美國，分享元宇宙經驗。

唱作人王梓軒（Jonathan）現時身在美國，成立元宇宙娛樂工作室Octagon Metatainment，日前透過視像現身「國際元宇宙ECO-VISION 未來視覺論壇」。Jonathan透露正在美國正開發不同多媒體科技融合影視娛樂的實驗性項目，包括引進荷里活嶄新三維視覺立體屏幕。

此外，大會亦為土生土長的香港英國混血孖生兄弟FxithXHxpe EP《Sacrosanct》舉行發布會，兩位成員參與Web 3.0 音樂分享會及即場表演，全場賓客起身跳舞，十分熱鬧。

FxithXHxpe父親為電影監制BEY LOGAN 龍比意，組合名字正是這對孖生兄弟的名字結合，哥哥名叫Fxith，弟弟名為Hxpe，名字正如兩人由在媽媽肚裡已開始連結在一起，不離不棄。

▲ 混血孖生兄弟FxithXHxpe

FxithXHxpe喜歡自由，他們會翻唱所有類型的音樂，目前為止，已經將不同的旋律說唱融入他們的音樂中，深受嘻哈文化的啟發。

今年3月，FxithXHxpe 受 Clockenflap 邀請加入音樂數字平台， Clockenflap聯合創始人Justin Sweeting 在電台節目中播放了「Old School Days」後，將 FxithXHxpe 形容為「非常有前途的香港新人」，他們也剛發布了第二張EP 《Sacrosanct》，目標將成為有史以來最偉大的香港混血說唱二人組。

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