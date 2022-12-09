【尿滲問題】女性尿失禁嚴重或致尿道感染　醫生揭3大失禁類別及高危人士

▲ 女性尿失禁嚴重或致尿道感染，醫生揭3大失禁類別及3類高危人士。

女士如果遇到尿滲或失禁問題，大多怕尷尬難以啟齒。根據香港理遺學會的數字，本港約有一至兩成女士患有尿失禁，即「理遺」問題，情況並非罕見。理遺常見於產後或踏入更年期的婦女，小便不由自主地滲漏，不但影響個人衞生，亦對患者構成精神壓力。

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骨盆底肌肉負責控制膀胱及排尿

女性體內的尿液會由腎臟經輸尿管注入膀胱，在正常情況下當膀胱達到一定儲量時便會收縮，同時尿道括約肌及骨盆底肌肉會放鬆，讓尿液經尿道及會陰排出 體外，排清後骨盆底會收縮，關閉尿道口。骨盆底是控制膀胱及排尿的關鍵，一旦骨盆底肌肉出現問題，便無法控制膀胱，影響排尿及導致尿滲。

女士曾生育、更年期 影響盆腔肌肉

失禁可分為三類，包括壓力性、迫切性和滿溢性失禁。最普遍的是壓力性失禁，患者的骨盆底肌肉鬆弛，導致難以控制尿道口。一旦腹部壓力增加，例如當咳嗽、打噴嚏、大笑、跑步、跳繩或提起重物時，骨盆底肌肉便無法收縮承托，膀胱內的尿液便會不由自主地滲出。

壓力性失禁患者大多是曾經生育或步入更年期的女性，前者是因為當生產時嬰兒經陰道離開母體，導致陰道盆腔肌肉撕裂，影響其承托能力，後者則由於骨盆底肌肉纖維受女性荷爾蒙減少所影響，令致肌力減弱。

膀胱肌肉不自覺收縮致尿意

第二類迫切性失禁常見於長者，以及因神經系統或脊骨受損的女性，醫學界暫時未完全掌握成因。患者會因為膀胱肌肉過度活躍，當放鬆或靜止時，膀胱肌肉會不自覺地收縮，經常無端有強烈尿意。即使離洗手間不遠，患者仍會不由自主地突然滲尿。這類女性常見徵狀包括一整天經常有尿意、小便頻密、夜尿較多及睡時遺尿，特別當天氣寒冷，甚至聽到水聲或走近洗手間時更嚴重。

最後一類是滿溢性失禁，相對較為少見，成因是膀胱肌肉收縮能力減弱或尿道阻塞，令膀胱積聚尿液至滿瀉，一般常見於脊骨受損、患有子宮肌瘤或生殖器下垂人士。

嚴重或致尿道感染

不少女士諱疾忌醫，特別是婦女生育後未有為意，以為輕微尿滲屬正常，直至四、五十歲後情況轉差才求醫，結果令失禁情況惡化，嚴重更會令皮膚受尿液刺激而受損發炎，導致尿道感染，同時影響患者的社交生活，實在不容忽視。

下期將講解女性理遺問題的治療和預防方法。

▲ 養和醫院婦產科專科醫生劉雅婷醫生。

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