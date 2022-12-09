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【美食速報】本地手工曲奇店推12款口味　未焗冷凍版曲奇＋訂製自定包裝

休閒消費 12:39 2022/12/09

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熱門 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

本地新鮮手工曲奇COOKIEBOY全新包裝登場。（圖片由品牌提供）

每年來到這個季節，都是大家為親友摯愛準備聖誕禮物的日子。曲奇餅絕對是送禮之一的選擇，本地手工曲奇品牌COOKIEBOY，以全新包裝示人，以啞金色外袋配上透明窗看到內裡的曲奇。COOKIEBOY於中環ifc及尖沙咀海港城city'super開設期間限定店，方便大家吃到COOKIEBOY的美味曲奇。

品牌為由前五星級酒店糕點師研發的手工曲奇品牌，走美式曲奇路線，品牌指曲奇無添加任何防腐劑，堅持全本地每天生產，確保顧客可享用到新鮮製作的曲奇餅。COOKIEBOY曲奇外皮鬆脆，內餡略帶煙靭，口感多層次。口味多達12款，當中最受歡迎口味為朱古力塊及花生醬兩款口味，為長期熱賣款式。另外宇治抹茶口味用上京都抹茶粉，更加上白朱古力及紅莓乾。

（圖片由品牌提供）

COOKIEBOY曲奇價錢貼地，一塊45g的手工曲奇只售$25（除純素版朱古力塊口味售$30），性價比高。另外COOKIEBOY還推出了未焗冷凍版曲奇，內附貼心烤焗指引，大家可以買回家烤焗享用。COOKIEBOY更可貼身訂製自定包裝，另設6塊家庭裝及不同特色禮盒裝，迎合不同需要。除各款曲奇外，COOKIEBOY還推出傳統布朗尼蛋糕、咖啡榛子蛋糕、香蕉核桃蛋糕及紅蘿蔔蛋糕，為大家提供更多選擇。

銷售點：

Crêpe Delicious (Urban Café)

灣仔皇后大道東200號利東街地下G26及F26A號舖

旺角太子道西193號新世紀廣場1樓103號舖

上環德輔道中173號南豐大廈地下G-6號舖

city'super期間限定店：

中環國際金融中心商場一樓1041-1049號舖

尖沙咀海港城港威商場三樓3001號舖

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責任編緝：蕭雅文

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