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【防止賄賂】涉收下線Hermès手袋和BULGARI頸鏈　廉署起訴友邦保險資深區域總監

社會 12:34 2022/12/09

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廉政公署今日(9日)落案起訴一名保險公司高層貪污，涉嫌收受五名下線保險代理總值36萬港元的名貴手袋及首飾，以協助對方獲客戶投購保單。被告已獲廉署准予保釋，下星期二(12月13日)在東區裁判法院應訊。

被告馬敬，51歲，友邦保險(國際)有限公司(友邦保險)資深區域總監，被控三項代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條。

案件於2018年5月至2019年8月期間發生。案發時被告是友邦保險區域總監，負責招攬及監督其下線保險代理。她於2020年1月獲晉升為資深區域總監。

被告涉嫌從五名下線保險代理收取兩個愛馬仕手袋及一條寶格麗頸鏈，以協助對方促使客戶向友邦保險投購保單。該兩個手袋及該條頸鏈分別值約16萬港元、逾18萬港元及逾2.3萬港元。友邦保險禁止僱員收受回佣、賄賂或送禮等行為。公司行為準則規定，僱員必須獲批准方可接受價值逾300美元(或約2,340港元)的禮物。

為協助保險業界加強防貪能力，廉署與業界合作編製指引，雙方並將繼續合作，為保險從業員提供誠信培訓，宣傳反貪信息。

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責任編輯：余思嵐
 

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