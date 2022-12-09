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【告別毛孩】黎芷珊與舊愛張達倫愛貓離世　芷珊含淚送別：感謝您接近20年的陪伴

娛樂 13:16 2022/12/09

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芷珊要好好保重。

黎芷珊與張達倫拍拖時，一起在愛護動物協會（SPCA）領養了兩隻貓，分別叫吱吱和喳喳。二人雖然已分手多時，仍一同負起照顧兩隻貓的責任，而張達倫仍然會在芷珊外遊時幫忙照顧愛貓。

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去年愛貓吱吱離世

在去年時，18歲的吱吱離世，當時黎芷珊在社交網心痛發文寫道：「沒有你在我身邊的日子實在太難過！I miss you so much Chi Chi boy! 18年前我們一起帶你返屋企，如今一起送別你，都算是圓滿了！這些年來，多謝你陪伴我渡過了開心同唔開心的日子，相信你而家應該去咗一個好好嘅地方，健健康康開開心心地生活！I will always love you my Chi Chi boy!」當時舊愛張達倫亦有到場送愛貓最後一程。

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另一愛貓喳喳亦離世

相隔一年，黎芷珊另一愛貓喳喳亦離世，今天（12月9日）她在網上分享為喳喳舉行喪禮照，同樣痛心表示：「感謝您接近20年的陪伴， 沒有您的日子很難過 ！ I miss you so much my dear ChaCha boy! 」

相中見芷珊雙眼通紅，要與愛貓離別必然不捨，而張達倫同樣有到場送別，並發文：「去第二度玩啦，20歲好叻仔啦，乖乖喳喳。」一班網民紛紛留言送祝福，並叫芷珊要好好保重。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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