【告別毛孩】黎芷珊與舊愛張達倫愛貓離世　芷珊含淚送別：感謝您接近20年的陪伴

黎芷珊與張達倫拍拖時,一起在愛護動物協會(SPCA)領養了兩隻貓,分別叫吱吱和喳喳。二人雖然已分手多時,仍一同負起照顧兩隻貓的責任,而張達倫仍然會在芷珊外遊時幫忙照顧愛貓。

去年愛貓吱吱離世

在去年時,18歲的吱吱離世,當時黎芷珊在社交網心痛發文寫道:「沒有你在我身邊的日子實在太難過!I miss you so much Chi Chi boy! 18年前我們一起帶你返屋企,如今一起送別你,都算是圓滿了!這些年來,多謝你陪伴我渡過了開心同唔開心的日子,相信你而家應該去咗一個好好嘅地方,健健康康開開心心地生活!I will always love you my Chi Chi boy!」當時舊愛張達倫亦有到場送愛貓最後一程。

另一愛貓喳喳亦離世

相隔一年,黎芷珊另一愛貓喳喳亦離世,今天(12月9日)她在網上分享為喳喳舉行喪禮照,同樣痛心表示:「感謝您接近20年的陪伴, 沒有您的日子很難過 ! I miss you so much my dear ChaCha boy! 」

相中見芷珊雙眼通紅,要與愛貓離別必然不捨,而張達倫同樣有到場送別,並發文:「去第二度玩啦,20歲好叻仔啦,乖乖喳喳。」一班網民紛紛留言送祝福,並叫芷珊要好好保重。

