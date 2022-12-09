【育兒心得】平常心處理特殊兒童情緒　神奇小子蘇樺偉：打罵不是有效和合適的管教方式

▲ 「神奇小子」蘇樺偉出席「童行 • 同心」保護兒童計劃2022閉幕禮暨頒獎典禮，並以自身經歷分享保護兒童心得。《警聲》圖片

最新一期警隊刊物《警聲》中提到保護兒童的工作任重道遠，與有特殊教育需要兒童溝通更需要同理心、耐心和技巧，以啟發他們的無限潛能，在愛中堅毅成長。「神奇小子」蘇樺偉自小有痙攣、腦痲痺及嚴重弱聽，全賴媽媽與教練的鼓勵和耐心陪伴，才可讓他堅持夢想並成為港人的驕傲。

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蘇樺偉自一九九六年起共獲得26面金牌，更曾五次打破世界紀錄。他印象最為深刻的經歷是在2008年北京殘疾人奧運會上，他在首兩個項目落敗，但他沒有放棄，沉着應對，成功在他最擅長的項目 —— 200米賽跑中獲得冠軍，更打破該項目的世界紀錄。蘇樺偉賺人熱淚的經歷近年被改編成電影，更獲得多項殊榮。

▲ 「神奇小子」蘇樺偉出席「童行 • 同心」保護兒童計劃2022閉幕禮暨頒獎典禮，並以自身經歷分享保護兒童心得。《警聲》圖片



蘇樺偉指其成長路上亦有崎嶇和低潮。他10歲前還未學會走路，但他沒有感到悲觀。因為蘇媽媽經常鼓勵他要勇敢面對挫折和勇於嘗試，更指他是上天所賜的寶貴禮物，而蘇樺偉亦承諾會愛惜自己並報答媽媽。感恩的是，蘇樺偉在10歲後能自己走路，更於四年後參加奧運會並取得人生第一面金牌。

籲家長以平常心處理情緒

蘇樺偉表示，他兒時並不是一個容易照顧的孩子，經常讓媽媽感到氣餒。有一次，他堅持穿着自己喜歡的衣服，媽媽花了很長時間說服他，才能讓他穿著端莊以尊重場合。蘇樺偉非常感激母親的耐性，明白並非每位家長都像蘇媽媽一樣堅強和樂觀。他理解照顧特殊教育需要兒童的家長須承受相當大的壓力，所以他建議家長以平常心處理情緒，打罵並不是最有效和合適的管教方式。

▲ 蘇樺偉在活動上與參加者合照留念。《警聲》圖片

寄語先天疾病或缺陷的兒童不要自暴自棄

今次蘇樺偉應警隊邀請出席「童行 • 同心」保護兒童計劃2022閉幕禮暨頒獎典禮，除了頒發獎品予得獎者外，他亦寄語患有先天疾病或缺陷的兒童不要自以為能力不足而輕言放棄，要有耐性讓自己慢慢進步，只要心存希望、抱持正面價值觀定可克服挫折。蘇樺偉十分感謝媽媽和教練一直不離不棄，在身邊扶持他、鼓勵他不停進步迎接挑戰。蘇樺偉最後呼籲大眾，在兒童需要協助時，主動伸出援手保護他們。



內容獲《警聲》授權轉載

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