【聖誕2022】D‧Park冬日放電嘉年華　6米高雪山攀石牆體驗5大新興運動

▲ 小朋友可體驗電競賽車。（商場提供）

臨近聖誕節，家長都開始安排活動跟小朋友慶祝。位於荃灣愉景新城的親子商場D‧Park，以冬季運動打造冬日放電嘉年華，推出4大體驗活動，包括打卡集點、即影即有服務、遊戲區和聖誕工作坊等，讓親子在安全的室內環境，體驗環球冬季運動。

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D‧Park是全港首個以兒童運動為主題的親子商場，11月30日起，家長可帶小朋友體驗各種新興運動，包括6米高的雪山主題攀石牆、兒童桌球禮儀班和兒童乒乓球班，其中攀石活動適合5歲或以上小朋友參加，可鍛練肌肉和體能，助孩子挑戰自我和克服恐懼。

兒童桌球禮儀班由桌球「一哥」傅家俊擔任顧問，有小朋友專屬桌球和教具，訓練專注力、手眼協調等。小朋友上課時配備小煲呔及馬夾背心，提升小朋友軟技能。

▲ 有多個工作坊供小朋友參與。（商場提供）

此外，商場還設有5大新興運動攤位遊戲，包括電競賽車、智能單車機、芬蘭木棋等。聖誕也不忘打卡，商場內有Jeremy Lee FC x Nana花店的獨角獸精靈打卡區、期間限定社交平台互動小遊戲、Donut & Ah Meow 見面會、連續5星期聖誕精靈插畫市集及超過50個兒童聖誕工作坊，而中庭的聖誕精靈小舞台更有7米高聖誕樹及超過30個聖誕表演。

D•PARK 冬日放電嘉年華

日期：即日至2023年1月31日

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責任編輯：王明芳