【智商稅】港男搶完$99機票發現台灣未開關 退款不成怒斥航空公司垃圾

最近不同國家或地區開始陸陸續續通關給各地旅客入境，但始終各地防疫限制不同，要睇清楚條款先好買機票。最近有網民在網上發文表示，搶了去台灣的平價機票後，才發現原來台灣仍未開放自由行予香港人，最後只能退回部分錢而怒罵航空公司「垃圾！」。

樓主以「垃圾HK express」為題發文，表示他早前發現HK express推出了一個飛台灣低至99港元﹑連稅後1,000港元一位的限時優惠。樓主估計見到超抵價「開心過頭」而未有查清楚入台守則，便立即搶了兩張機票。豈料事後才發現港人訪台只可經旅行團，仍未開通港人自由行模式，所以有機票都無法前往台灣。

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樓主事後向申請退票，但得到客戶服務員回覆只能退回合共600港元，另外的1,400港元的稅項則不能退回。樓主非常不解地質問，「問CS（客戶服務員）點樣計出黎，憑咩唔退稅，CS只係話唔好意思。」

樓主大嘆,搶到平機票又如何，「係，人地係有貨只係我無本事攞;係，人地係有飛機位，係我無本事飛!」更形容情況就如去外國網購了一件貨品，但卻入不了香港關口一樣。

該貼文得到近200個「unlike」，大部分網友都認為是樓主的問題，「你自己買機票前都應該了解下台灣未開放俾香港人啦…」﹑「交智商稅啦！」﹑「樓豬自己唔留意就學人搶」﹑「你都認左你無本事，仲想點？」；不過亦都網友同情樓主給予認真的建議，「稅應該可以退返啦，你搵多幾個問，佢地個個講d 野都唔同」。

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責任編輯︰陳珈希