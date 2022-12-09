【開心速遞】賈名媛與男友共患難相扶持　邱芷微參加《中年好聲音》成民選冠軍

▲ 《開心速遞》的「賈名媛」邱芷微（Chelffy）參加《中年好聲音》追夢。

由車婉婉擔任主持的TVB綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》，找來Maria Cordero（肥媽）、張佳添、伍仲衡、林志美、周國豐擔任評審團，周日（9日）晚播出的一集將會有《愛．回家之開心速遞》的「賈名媛」的邱芷微（Chelffy），邱芷微更是民選冠軍，大受網民歡迎。

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35歲的「賈名媛」邱芷微（Chelffy）現身新一集的《中年好聲音》，她表示今次參賽是希望可重燃追夢的火。

與男友同患病

患有類風濕關節炎的Chelffy，除了要承受隨時有機會全身郁唔到的擔憂外，更不幸的是同時還要承受男友患癌打擊，她接受製作組訪問時坦言得悉噩耗時晴天霹靂：「嗰時仲係傾到去結婚，點知大家都一齊有病，感覺係點解係我同佢發生啲咁嘅事，好戲劇性又好真實嘅感覺。」

肥媽聞言即鼓勵她說：「計劃總係趕不上變化，其實當你想做某啲事、又唔會傷害到人嘅話，就應該活在當下去做，所以《中年好聲音》應該要做多幾屆！」曾於歌唱比賽獲獎的Chelffy，將在節目中獻唱《可惜我是水瓶座》，到底她的歌聲能否與其故事一樣打動到評審？

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民選冠軍

TVB社交平台專頁「See Saw 先」早前推出「派LIKE」行動，截至今天（9日）起，Chelffy暫已獲得1068 Like，為目前最高分的參賽者，是網民心目中的冠軍人馬。

Chelffy日前出席活動時對此感到受寵若驚，對投票結果表示意想不到，又感謝支持她的粉絲，承諾會盡力唱好歌並繼續向前邁進。

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