【濕疹治療】26歲女打疫苗後濕疹惡化　中醫治療1個月恢復光滑皮膚

▲ 26歲女打疫苗後濕疹惡化，中醫治療1個月恢復光滑皮膚。

本港不少人有濕疹困擾。一名26歲女子自小患濕疹，更在接種新冠疫苗後出現惡化，所幸經過中醫治療，皮膚恢復光滑。

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註冊中醫師陳嬿珺分享案例，一名26歲女子求診，患者從小患有濕疹，且病情反復，本經西醫治理後情況稍有穩定，但自從接種新冠疫苗後，皮膚明顯出現瘙癢不適，例如頸部出現紅腫、蔓延全身，以關節部位最為嚴重；同時感覺皮膚刺痛、乾燥不適，睡眠時瘙癢加劇。而除了濕疹加劇，患者同時出現便秘、身體水腫、手腳冰冷及疲倦情況，且睡眠質素較差，偶爾有心悸，胸悶。

陳醫師觀察發現，患者舌質淡，苔薄，舌大，有齒痕。認為患者體内水分未能好好運輸到身體各個部位，且由於長期在辦公室工作，少運動，導致陽氣不足。同時心血不足、心神失養，導致心悸胸悶問題。醫師判斷，患者由於血虛，導致風邪入侵；加上脾陽虛弱，令體内水濕不能代謝，停留在肌膚表層，造成長期濕疹。最終，醫師診斷患者為血虛濕困型濕疹。

處方中藥1個月後皮膚現光滑

陳醫師為患者處方「養血祛風、健脾祛濕」中藥，例如有：

生地、當歸、川芎、荊芥：防風養血祛風止癢

茯苓、桂枝、白術、澤瀉：健脾溫陽利水

酸棗仁、丹參：養心安神

患者服用中藥約一個月，大便在某日突然增多，甚至成水狀，有惡臭，情況維持2-3日。此後，大便逐漸正常，身體水腫消失，皮膚狀態變好，不再瘙癢，慢慢恢復光滑。醫師解釋，這是因患者服用中藥後，身體能自行排出積聚在身體多餘的水分，日後輔以「健脾養血」中藥調理即可。

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長期濕疹常見類型

陳醫師藉病例指出，一般大眾認為濕疹就是身體有毒素，其實不一定。長期濕疹患者可分為3大類型，臨床病症上經常可見3類型互相轉移，合拼出現：

1、血虛型：皮損地方顏色較淡，夜間瘙癢嚴重，容易頭暈，睡眠差

2、肝鬱化火型：皮損的地方較紅，有皮屑，兩脅脹滿，口臭，夜寐發夢，口乾，口苦

3、脾虛濕困型：皮損有小水泡，有滲出，大便喜糖，人易疲倦，困重

舒緩濕疹方法

陳醫師更推薦外熏洗方及食療，有助緩解預防濕疹。

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責任編輯：張沛